جدول اسعار الديزل الجديدة في السعودية

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عمر شويل - جدة جدول اسعار الديزل الجديدة في السعودي. حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن سعر الديزل الجديدة لعام 2022. وقد بلغ السعر 0.60 ريال. حيث تتغير أسعار الديزل سنويًا تبعا للأجازات السنوية. والتي تتخذ لتتناسب الأسعار مع الأسعار العالمية.

شركة أرامكو السعودية

بينت شركة أرامكو السعودية أكبر شركات النفط في العالم والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وهي المسئولة عن إنتاج وتكرير وتوزيع وشحن النفط والغاز الطبيعي وتسويقه، بكافة أنواع العالم وداخل المملكة، كما أنها المسئولة عن تسعير منتجات البنزين والديزل والطاقة داخل السعودية. وتعمل الشركة على استخراج النفط ومشتقاته بكل أنحاء المملكة وتصدر الشركة قائمة شهرية بأسعار النفط .

أسعار الديزل الجديدة

أعلنت شركة أرامكو عن سعر الديزل الجديد لعام 2022 0.60 ريالًا وفيما يلى جدول أسعار الوقود في المملكة .

جدول أسعار الوقود في السعودية 2022

تستمر هذه القائمة حتى 10 يناير على النحو الآتي:

قيمة البنزين 91 = 2.18 ريال

سعر البنزين 95 = 2.33 ريالًا.

سعر الكيروسين = 0.70 .

سعر غاز البترول السائل = 0.75 .

سعر الديزل = 0.63 .

شركات البترول في السعودية

يوجد بالمملكة مجموعة من الشركات المعنية ببيع وإنتاج البترول وأبرزها هي:

الشركة الوطنية للبتروكيماويات – بتروكيم ، رقم شركة بتروكيم: 966112192522 .

الشركة المتحدة لزيوت التشحيم – يونيلوب، رقم شركة يونيلوب: 133411179.

شركة أرامكو السعودية، رقم الشركة: 3333-874 13 966+.

شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ورقم شركة الغاز والتصنيع الأهلية: 9661​​14664999+.

الشركة العربية لتجارة المواد البترولية – أبسـكو، رقم شركة ابسكو: 920011087.

شركة اليمامة للبترول والكيماويات، رقم شركة اليمامة: 00966114770512.

الشركة المتحدة لصناعة البيتومين المحدودة – سابت، رقم خدمة عملاء شركة سابت: 00966112652602.

شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المحدودة، رقم شركة الحمراني فوكس: 12 009666663566.

رابط أرامكو متابعة سعر الوقود في السعودية

وفرت شركة أرامكو السعودية إمكانية متابعة أسعار الوقود داخل المملكة للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر. وأتاحت الشركة خدمات الاستعلام عن أسعار الوقود إلكترونيًا من خلال رابط متابعة سعر الديزل في السعودية، يذكر أن الشركة وضعت نهجًا لبيع الوقود بالتجزئة ونجحت الشركة في تنمية قطاع الخدمة التابع لها وعززت من وصولها للبيع بالتجزئة داخل المملكة لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، من خلال موقعها تقدم معلومات أيضًا عن أنواع الوقود المناسبة ودليل لمالك السيارة للاستفسار.