الشروط الجديدة لأخذ جوال قسط من أمازون السعودية 2022 عبر 5 بنوك

كيف أخذ جوال قسط من أمازون السعودية والخطوات اللازم القيام بها ليتمكن المستفيد من الحصول على منتجات أمازون بالتقسيط، حيث تعتبر أمازون من كبرى الشركات العاملة بالمملكة، والتي تقوم بخدمة قطاع كبير من العملاء، من المواطنين والمقيمين بالدولة، وتتميز الشركة بتقديم خدماتها ومنتجاتها بالاعتماد على كبرى شركات الشحن والتوصيل، كما تتيح الشركة للمستفيدين، العديد من الطرق التي يمكن سداد الفواتير من خلالها، منها خيار سداد الفواتير عند الاستلام.

كيف أخذ جوال قسط من أمازون السعودية

إن تقسيط المنتجات يمكن اعتبارها من أبرز طرق الدفع التي توفرها شركة أمازون بالمملكة العربية السعودية لعملائها بالدولة من المواطنين والمقيمين، ويمكن من خلال الخدمة، شراء المنتج وليكن الهاتف على سبيل المثال، وسداد سعره بنظام الأقساط لشهرية الميسرة، ولكن الشركة تشترط في ذلك أن يكون لدى المستفيد بطاقة ائتمانية مستخرجة من أي من البنوك أو شركات الدفع العاملة، والدفع بالتقسيط لمنتجات الشركة متوفر على البطاقات الآتية:

الذهاب إلى رابط منصة أمازون السعودية.

البطاقات الائتمانية الرئيسية الصادرة عن بنوك “الإمارات دبي الوطني والجزيرة والبنك الأهلي التجاري وساب وبنك الرياض”.

تتيح الشركة خدمة التقسيط على بعض المنتجات وليس جميعها، وتقوم الشركة بتوضيح ذلك من خلال وضع خيار التقسيط على المنتج الذي يمكن تقسيطه.

خطط التقسيط من أمازون

وتقوم شركة أمازون بالمملكة، بوضع عدد من خطط التقسيط التي يمكن تطبيقها على مختلف المنتجات القابلة لنظام الشراء المشار إليه، وقامت الشركة بتوضيح ذلك من خلال موقعها الإلكتروني عبر الجدول التالي:

سداد الأقساط

يخضع نظام السداد بالأقساط من أمازون بالمملكة العربية السعودية لعدد من الضوابط التي يجب مراعاتها عند سداد الأقساط، والضوابط المعلن عنها من الشركة تشمل الآتي: