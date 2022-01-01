نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة مستعملة من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة مستعملة من البنك الأهلي السعودي. من أبرز ما يبحث عنه عملاء المصرف حيث يهدف المصرف لتلبية حاجات العملاء الكرام وتحقيق تطلعاتهم من خلال برنامج تمويل الأهلي التأجيري المنتهي بالتمليك يمكن للعميل اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاته وإمكانياتك الحالية.

شروط تمويل سيارة مستعملة الأهلي السعودي

لابد من استيفاء العميل للشروط الآتية:

لابد من استيفاء شروط المنح للبرنامج (شريحة العميل /الدخل /مدة الخدمة/العمر بالهجري /المستندات المطلوبة) ، على النحو الآتي:

، على النحو الآتي: يشمل التمويل كل السيارات المستعملة المفحوصة والمعتمدة من قبل الوكيل الرسمي والمتوافق عليه من قبل المصرف فقط​ .

لابد تكون سنة الصنع عند التقدم للتمويل هي السنة الحالية ، ويُشترط وجود ضمان لا يقل عن عام.

يتم اعتماد قيمة الدفعة وقيمة الدفعة المتأخرة حسب شريحة العميل.

الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5000 أيهما أقل.

تمويل السيارة الأهلي السعودي

يمكن التقديم على تمويل السيارة المستعملة أو الجديدة من خلال موقع المصرف واستعراض الوكلاء المعتمدون ويتم منح التمويل حسب كل شريحة.

-موظف حكومي محول راتبه على البنك الأهلي السعودي، الدخل ​2,500 ريال بحد أدنى، مدة الخدمة شهر، العمر بالهجري 18 سنة

بحد أدنى، والمستندات المطلوبة عرض سعر السيارة، وصورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وصورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وخطاب تعريف من جهة العمل.

-​موظف قطاع خاص محول راتبه على البنك الأهلي السعودي، الدخل ​2,500 ريال بحد أدنى، مدة الخدمة 3 شهور، العمر بالهجري 18 سنة بحد أدنى، والمستندات المطلوبة عرض سعر السيارة، وصورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وصورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وخطاب تعريف من جهة العمل.

-​موظف محول راتبه على بنوك أخرى، الدخل ​4000 ريال بحد أدنى، مدة الخدمة 3 شهور، العمر بالهجري 18 سنة بحد أدنى، والمستندات المطلوبة عرض سعر السيارة، وصورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وصورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وخطاب تعريف من جهة العمل. وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.وأصل خطاب التأمينات الاجتماعية (للسعودي في القطاع الخاص)​.

-​مالك لمؤسسة، الدخل ​10,000 ريال بحد أدنى، ​6 أشهر من تاريخ إنشاء المؤسسة، والعمر 25 سنة بحد أدنى، المستندات المطلوبة، عرض سعر السيارة . وصورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل. صورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل. وصورة من السجل التجاري سارية المفعول. وكشف حساب المؤسسة لآخر ستة أشهر صادر من البنك الأهلي السعودي.

-​متقاعد عن العمل ​2,500 ريال بحد أدنى، والعمر سنة بحد أقصى والمستندات المطلوبة عرض سعر السيارة . وصورة من الهوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل.، وصورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل.، وأصل خطاب التأمينات الاجتماعية ​.​