بنك ساب السعودي يقوم بفتح حساب استثماري

في الفترة الأخيرة بنك ساب بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح حساب استثماري، ولذلك بنك ساب السعودي واحد من أهم البنوك داخل السعودية، حيث أن بنك ساب يقوم بدور فعال للغاية وهذا في تنمية الاقتصاد السعودي، ولذلك أكد بنك ساب عن تقديم العديد من الحلول المصرفية، بالإضافة إلى ذلك أن بنك ساب السعودي يتميز بالتعاملات المصرفية أنها متوافقة مع كافة التعاملات الإسلامية، حيث أن يعد حساب الاستثمار البديل الأمثل للودائع الاجلة، ومن المؤكد أن هذا يتميز الحساب بسرعة لكي يتم الحصول على أرباح مجزي على المدى المتوسط أو القصير.

ومن الجدير بالذكر أن يتم ساب بالمملكة العربية السعودية أوضح عن أقل معدل نسبة سنوي بقيمة تبدأ من 0% فقط، ولذلك يقوم أي مواطن سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية تقسيط جوالات في السعودية 1442هـ من بنك ساب السعودي، وهذا من خلال البطاقة الائتمانية التي تمنح صاحبها إمكانية سداد فاتورة المشتريات على أقساط ميسرة ومتساوية للمستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك أن بعد تحويل كافة المعاملات المالية المستحقة من بنك ساب السعودي الى برنامج أقساط ساب السعودي، ولذلك سوف يتم إضافة إلى ذلك البطاقة الرئيسية أو الإضافية، حيث أن يقوم هذا بزيادة قيمتها على 1000 ريال سعودي مخصص، ولذلك قد يكون الحد الأقصى 95% من الحد الائتماني.

أما بالنسبة لفترات السداد قد تكون مرنة، وقد تتراوح ما بين 3 أو 6 أو 12 أو 24 شهراً على التوالي، ولذلك بنك ساب السعودي يقوم بتقسيط الجوالات في السعودية بحد أدنى 1000 ريال سعودي مخصص، يقوم بنك ساب السعودي مجموعة كبيرة للغاية من التمويلات المتميزة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وخدمات كثيرة.

خطوات تقسيط جوالات في السعودية :