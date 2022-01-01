نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل راتب وبدون كفيل الحصول على تمويل منصفة سلفة الالكتروني بالخطوات وشروط الحصول على التمويل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على تمويل منصفة سلفة الالكتروني، يعتبر منصة سلفة واحد من أبرز الخدمات التمويلية المختلفة التي تقوم المنصة بتقديمها لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما أنها لا تضع الكثير من الشروط المعقدة للغاية ولا تشترط تحويل راتب، ويبحث العديد من الأشخاص عن كيفية التسجيل من أجل الحصول على قرض عبر منصة سلفة ونحن اليوم من خلال هذا التقرير سوف نعرض عليكم كل مات يتعلق بهذا الأمر.

الحصول على تمويل منصفة سلفة الالكتروني

أصبح يرغب عدد كبير من الفئات بالمملكة العربية السعودية بالحصول على بعض القروض التمويلية الصغيرة لإنشاء مشروعات جديدة خاصة تضم الكثير من الفوائد والعوائد المالية التي تتناسب مع جميع احتياجات أفراد الأسرة.

كما أنها من بين الحلول السريعة والعاجلة لحد مشكلات مادية وضغوط متعددة، منهم من يرغب بالحصول على القرض من أجل سداد الديون أو لعمل بعض التحديثات في المنزل أو لتغير أو شراء سيارة والكثير من الأمر الهامة التي يمكننا من الأمور الهامة التي لا نتمكن من تأجيلها.

كما أنه قد تم طرح منصة سلفة الإلكترونية عن طريق البنك المركزي السعودي من أجل تسير على كافة المواطنين التسجيل بقرض سلفة للحصول على القروض التمويلية، والتي سوف تتم بكل بساطة بدقائق معدودة، كما أنه لا يشترط وجود كفيل أو تحويل راتب.

شروط التمويل من منصة سلفة

يتمكن العميل من الحصول على تمويل قد يصل حتى 500 ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

ويجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي.

يجب أن لا يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.

ويجب أن يكون العميل مستقل بوظيفة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور بالقطاع الحكومي.

لا تقل عن ست أشهر بالقطاع الخاص.

رابط وخطوات التسجيل في منصة سلفة