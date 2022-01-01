إن تمويل الراجحي خدمة مصرفية مسهلة وميسرة للعملاء عبر المصرف خلال شهر التمويل للأفراد والأشخاص الذين لديهم حسابات جارية، ولجميع منتجات التمويل الشخصية، والمنتجات الخاصة بسداد المديونية، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات عن تمويل راجح الجديد 1443 وجميع التفاصيل التي تخص هذا الأمر.

تمويل الراجحي الجديد 1443

إن بنك الراجحي قد قام بتحديد تمويل للأفراد والأشخاص الذين يرغبون في أن يحصلوا على التمويل من بنك الراجحي، وهذا من خلال تطبيق المصرف وبإمكانهم أن يحصلوا على مكافأة مائة ألف من النقاط 500 ريال cashback للحوالات المجانية، لمدة لا تزيد عن 12 شهر، عند القيام بطلب التمويل الشخصي من خلال مصرف الراجحي استخدام التطبيق، وإليكم التمويل وهو كالآتي

التمويل الشخصي 200 ألف ريال سعودي مدته خمس سنوات النسبة السنوية 3.40 وبالنسبة للقسط الشهري 1950 ريال سعودي.

تمويل بقيمة 150 ألف ريال خمس سنوات بنسبة 3.40 سنوية القسط الشهري 2925 ريالاً سعودياً.

تمويل بمبلغ 80 ألف ريال لمدة خمس سنوات والنسبة 3.40 سنوية القسط 1560 ريالاً سعودياً.

بنك الراجحي

إن بنك الراجحي من المؤسسات المصرفية التي تسير وفقاً للشريعة الإسلامية داخل المملكة، فهو يعد البنك الأكبر الإسلامي داخل المملكة وبالعالم أجمع منذ أن تم تأسيسه 1975، والراجح يقدم خدمات مصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات سواء كان هذا من خلال التمويل، أو المنتجات، فتح الحسابات، القروض، أو القيام به سداد المديونية وشراء الشقق والأراضي، كما أن البنك قام بتوسيع خدماته لمناطق خارج المملكة بعد أن قام بافتتاح 500 فرع وأكثر بالسعودية، والفروع الخارجية قد تم افتتحها بالكويت ماليزيا والأردن.

كيفية الحصول على التمويل من بنك الراجحي

بإمكان العميل أن يقدم لكي يحصل على التمـويل من قبل مصرف الراجحي، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي: