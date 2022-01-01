تستطيع أن تستخرج تصريح الزواج من خلال الإمارة وفقا للقوانين السارية بالمملكة السعودية بوقتنا الحالي، وقد يكون ذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للمقر، أو من خلال الإمارة، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية 1443، والشروط اللازمة لاستخراج هذا التصريح عبر منصة أبشر أو الذهاب إلى مقر الإمارة وجميع التفاصيل حول هذا الأمر.

استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية 1443

تستطيع أن تستخرج تصريح الزواج من امرأة أجنبية من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، ولكن هناك بعض الحالات لابد فيها من الذهاب للمقر ويستخرج التصريح بعد استيفاء جميع الشروط،، وطريقة استخراج التصريح عبر أبشر وهي كالآتي:

تذهب لمنصة أبشر مباشرة.

تضغط على الأفراد المتواجدة بواجهة المنصة.

تدخل اسم المستخدم التابع لحساب المستفيد داخل أبشر.

تكتب كلمة السر بالمكان المخصص لها.

تنقر على خانة تسجيل الدخول.

تضغط فوق الخدمات المتواجدة بتبويب خدماتي.

تنقر فوق الخدمات العامة وتختار الرسائل وكذلك الطلبات.

تختار إرسال للإمارة الساكن بها المواطن.

تحدد اسم الخدمة المتواجدة في القائمة المنسدلة.

تكتب الموضوع وتدخل الرسالة.

تضيف المرفقات وتدخل العناوين.

تستكمل بعض بقية تعبئة النموذج وتنقر فوق كلمة إرسال.

استخراج تصريح الزواج من خلال الإمارة

توجد بعض المناطق التي لا يمكنها أن تستخرج تصريح الزواج عبر أبشر فعليها أن تذهب للإمارة في هذه الحالة، أو عند وجود أي مشكلة، وبإمكانك بمنتهى السهولة أن تحصل على التصريح من خلال الإمارة، وإليكم خطوات الحصول على تصريح عبر الإمارة وهو كالآتي:

تذهب لمكتب علاقات الجمهور المتواجد بمبنى الإمارة.

تقدم طلب للزواج من سيدة أجنبية..

تراجع لجنة الزواج بعد مرور يوم وذلك لاستيفاء الشروط.

تكمل المتطلبات وتقوم بتعبئة طلب الزواج.

تمر المعاملة بعد ذلك ببعض المراحل وهي

تقوم الإمارة بإحالة هذه المعاملة للشرطة.

تنهي الشرطة كافة الإجراءات وترسلها للإمارة ثانية.

ترفع الإمارة المعاملة لوزارة الداخلية بعد القيام باستكمال الإجراءات.

ثم ترسلها لوزارة الداخلية للإمارة من جديد.

تحول المعاملة للمحكمة بعد أن تنتهي من جميع الإجراءات.

تراجع المحكمة لكي تستقبل إجراءات الزواج.

زواج الشخص السعودي من امرأة أجنبية

إن المملكة السعودية تسمح لمواطنيها بالزواج من السيدات الأجانب، ولكن عليه أولاً يتقدم بطلب الزواج من خلال مبنى الإمارة أو عبر بوابة أبشر الخاصة بالخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وبإمكان المواطنين المقيمين خارج المملكة تقديم الطلب للزواج من امرأة أجنبية من خلال السفارة بالدولة المقيمين بها والتي يريد المواطن أن يعقد زواجه فيها.