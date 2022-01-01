إن نقل الملكية للسيارات الخاصة بالسيدات أمر هام يجب معرفته للسيدات اللائي يرغبن بنقل ملكية السيارة المستعملة داخل السعودية، وذلك لأن إدارة المرور قامت بتوفير الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني لمواطني المملكة والوافدين بها، ومن هذه الخدمات هي نقل الملكية، والذي يتم بشكل إلكتروني توفيراً للجهد والوقت لكلا الشخصين الذين سيقومون بذلك، وهذا دون أن يحتاج للذهاب لإدارة المرور، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم شروط نقل ملكية السيارة للمرأة 2022.

شروط نقل ملكية السيارة للمرأة 2022

إن نقل ملكية السيارة يحتاج لبعض المعايير والشروط التي تضبط هذه العملية، وتلك الشروط مقررة من قبل الهيئة العامة التابعة للمرور بالمملكة السعودية وهي كالآتي:

لابد من كون البائع والمشتري قد سجلوا بأبشر.

ثمن المركبة يكون بين 5000 ريال و200 ألف.

حالة السيارة تكون سليمة أي غير مسروقة أو محجوزة أو حتى مفقودة.

تستطيع أيضاً القيام بمبايعة خصوصية ولكن هذا الشرط للمواطنين فقط.

ضرورة كون رخصة السير سارية.

الإتيان بالفحوصات الدورية للمركبة ولابد أن تكون سارية المفعول.

توفير التأمين للسيارة.

تسديد جميع الرسوم من خلال نظام المدفوعات سداد والذي يكون 150 ريال.

عدم تواجد أي مخالفات للشخص المالك أو حتى للسيارة.

يسمح للمقيم امتلاك سيارتين وأن يكون نوعهم خاص، ولكن لابد أن يكون عدد المقاعد حد أقصى 8.

كيفية نقل ملكية مركبة للمرأة عبر أبشر

بإمكانك أن تنقل ملكية مركبة من المملكة السعودية إلكترونياً من خلال بوابة أبشر، وتقدم الطلب من البائع للشخص المشترى، ثم يستكمل طلب نقل الملكية، وباتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: