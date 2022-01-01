نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الأسرة الرقمي في أبشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة السعودية تعد الدولة الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الحديثة حتى تيسر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث أصبح بإمكانهم الآن أن يحصلوا على جميع الخدمات إلكترونياً دون أن يحتاجوا للذهاب لأي مكاتب أو دواوين تابعة لحكومة المملكة، كما أنه من أكثر الأشياء التي تحتاج إليها الأسر بالمملكة السعودية هو أن يكون لها سجل، ولذلك أطلقت نسخة إلكترونية أيضاً لهذا الأمر، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم المعلومات الكافية عن سجل الأسرة الرقمي في أبشر أفراد.

سجل الأسرة الرقمي في أبشر أفراد

إن الخدمة الخاصة بالأحوال المدنية قد قامت بالإعلان عن انطلاق النسخة الإلكترونية لسجل الأسرة الرقمي تعاوناً مع هيئة البيانات التابعة للمملكة السعودية سدايا، وأصبح بإمكانك بمنتهى السهولة أن تحصل على تلك النسخة الإلكترونية باتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

تدخل لموقع أبشر ثم تختار أبشر للأفراد.

تسجل الدخول بكتابة اسم المستخدم وبعد ذلك كلمة السر وعليك أن تكتب الرمز المرئي وهو رمز التحقق.

تتجول بالتطبيق وسترى أمامك خانة تسمى سجل الأسرة الرقمية.

تقوم بإنزال النسخة من السجل حتى تستفيد من السجل دون أن تحتاج بكل مرة دون الاتصال بالإنترنت حتى تطلع عليه، وبهذا يصبح معك السجل متوفر أينما تريد.

خدمة سجل الأسرة

إن خدمة سجل الأسرة من الخدمات المتاحة من قبل حكومة المملكة متمثلاً بوزارة الداخلية، وأخبر المتحدث الرسمي باسم هيئة الأحوال المدنية عن توفر النسخة الإلكترونية لسجل الأسرة، إذا أراد الفرد أن يتحقق من أفراد أسرته الذين تم إضافتهم بالسجل، ومكنت المستخدم من القيام باستعراض السجل إلكترونياً عبر تطبيق أبشر للأفراد، والسجل سيكون شاملاً لرمز استجابة سريع يسمح به للمستخدمين عبر تطبيق توكلنا، والمحفظة الرقمية أيضاً.

وذلك يكون وفقاً لسعى المملكة باستخدام الوسائل الحديثة التقنية المتطورة والتكنولوجيا الفعالة، حتى يحصل مواطني المملكة على الأوراق المرادة من هيئة الأحوال بمنتهى السهولة، وهذا كله تزامناً مع رؤية المملكة لعام 2030، فلن يحتاج المواطنين من بعد الآن للذهاب لأي مكتب حكومي لان مثل هذه النسخة الإلكترونية سهلت على المواطنين كثيراً وجعلتهم قادرين على أن يأخذوا ما يشاءون دون أن يذهبوا لأي مكان ويوفر لهم كثيراً في الوقت المبذول.

فقد كان يستغرق هذا الأمر ساعات طويلة والتكلفة التي كانوا يدفعونها في الحصول على ذلك، كما أنها خففت من التزاحم بهذه الأماكن في هذه الفترة التي الجميع فيها بحاجة لتطبيق إجراءات التباعد لعدم عودة الفيروس أو انتشار المحور الجديد له.