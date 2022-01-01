خطوات توثيق الحضانة عبر ناجز إلكترونيا الرابط الرسمي والشروط والخطوات

خطوات توثيق الحضانة عبر ناجز، إحدى الخدمات المقدمة للأسرة السعودية، والتي تهتم بتمكين الأسرة السعودية، من الاستمرارية بطريقة مشروعة تحافظ على تماسك الأسرة، حتى عقب بعد انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، ويتساءل البعض عن “ما هي خدمة توثيق الحضانة”، والإجابة تعتبر خدمة توثيق الحضانة عبر ناجز، هي إحدى الخدمات الإلكترونية، المقدمة في المملكة العربية السعودية، عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وهي تفيد بحق الزوجة أو الأم أو الوكيل عنها، في حضانة الطفل أو الأطفال دون 18 عامًا، عقب الانفصال عن والد الطفل، ومن خلال تلك الخدمة الإلكترونية، يمكن للمرأة أن تقوم بتعبئة وملء البيانات، التي تُطلب منها عبر البوابة، من خلال نموذج إلكتروني، يتم تعبئته وفقا للتعليمات والشروط المكتوبة، وذلك من أجل المصادقة على الطلب، وعقب أن تتم كافة الإجراءات، وتصدر وثيقة الحضانة للأم، تتم الحضانة بطريقة رسمية.

دعوى حضانة مستعجلة

قبل التقدم بطلب من أجل إثبات حضانة ناجز، يكون التساؤل الأساسي هو “كيف ارفع دعوى حضانة”، خاصة وأن هناك أكثر من دعوى يمكن أن يتم رفعها قضائيا منها؛ رفع دعوى حضانة ونفقة، أو دعوى حضانة مستعجلة، واستخراج صك حضانة إلكتروني، وهو يختلف عن طريقة استخراج صك إلكتروني بدل القديم، المتعلق بالمواريث المادية والعقارات وخلافه، كما يسعى البعض لمعرفة كيفية تنفيذ صك الحضانة، وكذلك شروط صك الحضانة للأب، وما هو “صك الحضانة الجديد”، ومن أجل التقدم بطلب للحصول على صك حضانة مستعجلة، يجب توفر الشروط التالية للحصول على الطلب، وهي:

في حالة طلاق الأم وانفصالها عن الأب.

وكذلك عندما يتغيب الأب لفترة طويلة دون سبب واضح أو محدد.

وأيضًا عند مرض الأب.

ويتطلب الأمر ألا يكون هناك نزاعًا قضائيًا بشأن الحضانة.

متطلبات توثيق الحضانة عبر ناجز

لكل خدمة تقدمها ناجز للمستفيدين منها، متطلبات وشروط متعلقة بها، فهناك خدمات مثل خدمة طريقة اصدار وكالة ناجز، وخدمة طلب إثبات خلع إلكتروني، وخدمة استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وكل خدمة منها لها شروط وضوابط حاكمة للاستفادة منها، وبالمثل توجد خطوات توثيق الحضانة عبر ناجز وهي:

يجب أن يكون لدى المستفيد “الحاضنة” أو وكيلها حسابا لدى بوابة ناجز الإلكترونية.

وبالنسبة للوكيل يجب أن يقدم ما يثبت وكالة سارية المفعول أثناء التقديم.

وفي حال كانت وثائق الحضانة معتمدة من خارج السعودية، فيجب توثيقها من جانب وزارتي الخارجة والعدل.

ويجب أن يتم إرفاق الوكالة، إذا كان الوكيل هو المتقدم بطلب توثيق الحضانة عبر ناجز.

وأخيرًا يجب الحرص على تقديم كافة الوثائق المطلوبة، إلكترونيا عبر بوابة ناجز.

طريقة إثبات حضانة ناجز