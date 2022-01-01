نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة جيني السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحاجة للحصول على أي خدمة توصيل وتريد الخدمة مميزة فإن أول ما يخطر على بالك هو رقم خدمة جيني السعودية، تستطيع من خلال هذا الرقم أن تتواصل مع الشركة وتستفسر عن جميع الخدمات والطلبات، وإذا أردت أي شيء وبمنتهي السهولة فشركة جيني هي من شركات التوصيل المشهورة والرائدة يلجأ إليها الكثير من مواطني المملكة ومقيميها، لأنها شركة موثوقة ومعروفة، ولذا فإننا عبر مقالنا هذا سنخبركم بجميع التفاصيل التي تريدونها حول هذا الأمر.

رقم خدمة جيني السعودية

إن من الأهداف الهامة لشركة جيني هو إرضاء العملاء وتقديم خدمة مميزة وتجربة لا تنسى للعملاء داخل المملكة، فهي دائماً ما تلبي احتياجات العملاء ومتطلباتهم على وجه السرعة، والشركة وضعت لهم رقم يتمكنوا من خلاله التواصل مع خدمة العملاء 24 ساعة حتى يحصلوا على الإجابة لجميع الاستفسارات ويستقبل وشكاوى العملاء والرقم هو 0114184900.

شركة جيني

إن شركة جيني هي الشركة الأولى التي قدمت تطبيق للهواتف الذكية يتخصص بتوجيه المركبات والقيام بحجز المشاوير داخل المملكة السعودية، والذي كان يطلق عليه سابقاً إيزي تاكسي حتى تغير الاسم 2018 وأصبح جيني، وهي الشركة الأولى بالمواصلات الذكية وتقدم الخدمات بكافة مناطق المملكة السعودية، من جدة المدينة المنورة الدمام والرياض، والهدف الأساسي الذي تسعى له الشركة دائماً تسهيل الحياة على العملاء قاموس ساعدتهم بنقل المنتجات أو حتى الأشخاص بمنتهى السلاسة والسهولة.

الخدمات التي تقدمها لكم شركة جيني

إن شركة جيني من الشركات التي تسعى دائماً للتطوير وهي دائماً ما تركز على إرضاء العملاء وتحقيق كفاءة عالية بتقديم الخدمات إليهم بمنتهى السهولة، وإليكم الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء وهي كالآتي:

القيام بمتابعة الطلبات عبر التطبيق الذي يخص الشركة.

توصيل المنتجات بمنتهى السهولة إلى المنزل أو المكان الذي تريده دون أن تشعر بأي تعب أو مشقة.

يعبى ء الرصيد لجميع شركات الاتصالات داخل المملكة السعودية عبر الرصيد الخاص بالتطبيق.

يوصل الطلبات وبمنتهى السرعة والسهولة.

يقوم بإيصال الأشخاص لأي مكان يريدونه داخل المملكة، وهذا من خلال السائقين الذين يعملوا على مدار 24 ساعة يومياً.

تطبيق جيني

إن شركة جيني قد قامت بإطلاق تطبيق خاص بها للهواتف الأندرويد والآيفون، وبإمكانك من خلال التطبيق أن تحصل على كافة الخدمات المتاحة بالشركة، وتتواصل مع خدمة عملائها وتطبيق معتمد على Gps حتى يسهل عليهم التواصل بنقرة واحدة، والتوصيل للمكان الذي تريده وقتما تشاء، يتم إرسال السائق حسب المكان الذي تقطنه والمكان الذي تريد أن تذهب إليه.