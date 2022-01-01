تمويل للمتقاعدين أون لاين وبأقل راتب وإعادة التمويل بشروط معينة

تحتاج إلى تمويل للمتقاعدين بقسط شهري بسيط ومعدل نسبة سنوي 2%، لك ما تريد من أقوى وأفضل البنوك السعودية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يوفر لك البنك المركزي بعض من البنوك والشركات التمويلية التي تقوم بمزاولة تقديم التمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وكل بنك أو شركة تقم بتقديم التمويل بدون كفيل أو بدون تحويل راتب، كما أن هناك تمويل بدون هامش ربح والبعض الأخر من غير فوائد فكل فرد يختار التمويل الأنسب له وبالمميزات التي تناسبه، حتى يتمكن من الحصول على كل ما يحتاج إليه بدون قلق من سداد التمويل.

تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي

يمكنك أن تحصل على أفضل العروض التمويلية للمتقاعدين والمقدم من بنك الرياض، والتمويل أون لاين ولا داعي للذهاب إلى الفرع، تمويل 2 مليون ريال، فيمكنك بخطوات بسيطة أن تحصل على تمويل شخصي للمتقاعدين بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال، تمويل للموظفات وربات المنزل، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمويل للشباب بقسط 300 ريال، وبهامش ربح تنافسي، وأيضاً يمكن أن تحصل على التمويل مرة أخرى ولكن بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، وسوف يتم إصدار سند إلكتروني من خلال منصة نافذ، وتمويل المتقاعدين حتى سن 70 عاما، وهناك إعفاء من سداد باقي الأقساط المتبقية في حالة الوفاة لا قدر الله، وعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ التمويلي 50 ألف ريال، فأن القسط الشهري 800 ريال بمعدل نسبة سنوي 2%، بفترة سداد للتمويل تصل حتى 60 شهرا.

طريقة الحصول على التمويل أون لاين

في البداية يجب أن تقم بالدخول عبر الموقع الإلكتروني لبنك الرياض، ثم اختيار التسجيل أون لاين واختيار طلب المنتجات من القائمة الرئيسية، بعد ذلك اختيار أي من التمويلات المناسبة لك، وكتابة البيانات صحيحة إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونيا، وفي النهاية سوف يتم إرسال رسالة إليك من منصة نافذ في حالة الموافقة على طلبك عبر الهاتف الجوال الخاص بك، وقد يختلف معدل النسبة وفق المبلغ التمويلي وعدد سنوات السداد، وأيضاً يجب أن يكون السجل الائتماني جيد لكي تحصل على التمويل بسهولة وإجراءات غير معقدة.