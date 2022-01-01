نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 40000 ريال بدون كفيل اونلاين وأول قسط في مارس في المقال التالي
احصل الآن على تمويلك نقداً وأيضاً بكل سهولة اونلاين لدى شركة تسهيل للتمويل التى تسعى دائماً لتقديم منتجات تمويلية بالتقسيط الميسر حيث متاح الآن الحصول على تمويل شخصي سريع بداية من 40 ألف ريال سعودي وأكثر مع تأجيل دفع أول قسط في شهر مارس المقبل لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
40000 ريال بدون كفيل اونلاين لدى شركة تسهيل للتمويل
شركة تسهيل للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى توفر العديد من المنتجات المختلفة بالتقسيط الميسر من أجل التيسير على العملاء ويتميز التمويل الشخصي الفوري لدى شركة تسهيل للتمويل بالآتي
- يتميز التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يمتاز التمويل الشخصي من شركة تسهيل بأنه لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.
- أيضاً يتم القرض الشخصي من شركة تسهيل بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري لدى الشركة.
- التمويل الشخصي أيضاً لدى شركة تسهيل للتمويل متوفر فترة سداد على أقساط شهرية ربما تصل إلى 60 شهر.
- متاح أيضاً طلب التمويل حتى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل
يعد طلب التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل من أسهل التمويلات حيث يستطيع المتقدم طلب التمويل اونلاين من خلال الخطوات التالية
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- ثم يتم الضغط على طلب التمويل الآن.
- بعد ذلك يتم فتح نموذج طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة.
شروط التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية
وضعت شركة تسهيل للتمويل مجموعة من الشروط يجب توافرها عند طلب التمويل حيث أن التمويل متوفر للسعودي والمقيم والمتقاعد وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري وتتمثل الشروط في الآتي
- يشترط أن يكون المتقدم السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر وأيضاً عام كامل للعميل المقيم بالسعودية.
- يشترط أيضاً أن يكون العميل المتقاعد عمره لا يزيد عن 70 عام.
- ويكون أيضاً العميل المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم من القطاع العسكري دخله لا يقل عن 10000 ريال سعودي.
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