الاستعلام عن نتائج الاهلية 1443 موعد حساب المواطن الدفعة 50 المملكة

ينتظر عدد كبير من المواطنين المستفيدين من حساب المواطن و المتقدمين بطلب للحصول على الدعم معرفة نتيجة الأهلية الخاصة ببرنامج الدعم الأشهر في المملكة حساب المواطن ، وذلك من أجل تحديد احقيتهم في الحصول الدفعة رقم 50 لشهر يناير حيث سيتم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية في حال أن ظهرت نتيجة أهليتهم للحصول على الدعم، لذلك يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم الدخول على الرابط الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن من أجل الاستعلام عن نتيجة الأهلية للحصول على حساب المواطن كما يمكنهم حساب القيمة المستحقة لهم من الدعم من خلال آلية الحاسبة التقديرية والان سوف نتابع استعلام نتائج الاهلية ونزول الدفعة رقم 50 من حساب المواطن.

الاستعلام عن نتائج الأهلية ونزول الدفعة رقم 50 من حساب المواطن

وتظهر نتائج الأهلية لمعرفة الأشخاص المستفيدين من دعم حساب المواطن هل سيحصلون على الدفعة الجديدة ام سيتم إيقافهم أو استبعادهم، ومن المقرر أن نتيجة الأهلية تظهر في كل شهر ميلادي بأوامر ملكية قبل نزول المبالغ المستحقة في الحساب المصرفي لكل مستفيد ويتم إيداع الدفعات شهرياً من جانب البرنامج يوم 10 في الشهر الميلادي، والإستعلام نتائج الأهلية نزول الدفعة يتم من خلال رابط حساب المواطن ولم يقوم حساب المواطن منذ بداية اعتماد صرفة بتغيير هذا الموعد إلا في حال العطلات الرسمية للبنوك ويفصلنا عن موعد صرف الدفعة 50 الخاصة بشهر يناير سوى 9 أيام، حيث يوافق يوم الإثنين 10/1/2022 موعد إيداع الدفعة الجديدة .

كيفية حساب قيمة الدفعة 50 بالمحاسبة التقديرية في حساب المواطن

يمكن للشخص المستفيد حساب قدر الدعم الذي سوف يقوم الپرنامج في إيداعه بحسابه، وذلك من خلال خاصية الحاسبة التقديرية التي يوفرها البرنامج للمستفيدين ويتم معرفة قيمة الدعم الذي سوف يحصل عليه، بعد تحديد عدد أفراد عائلته وقيمة الدخل الشهري الكلي الخاص به، سيتم إظهار مبلغ الدعم المستحق، كما سيظهر مكان المبلغ صفر في حالاتي الإيقاف أو إلغاء الدعم ويتم عمل جميع الاستعلامات التي وضحناها من خلال الدخول على إيقونة الحاسبة التقديريه وكتابة جميع البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة.