ابتداء من باقة 185 ريال المفوترة.. عروض موبايلي لشراء iPhone 13 Pro الرائع بالتقسيط

عروض موبايلي لشراء iPhone 13 Pro بالتقسيط، كشفت عنها الشركة من خلال التدوينة التي نشرتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشركة موبايلي من كبرى شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، والتي تتيح لعملائها بالإضافة للخدمات المعتادة المقدمة من شركات الاتصالات، خدمة شراء أحدث الهواتف بنظام التقسيط على عروض الباقات المفوترة الشهرية، بحيث يمكن للعميل شراء الهاتف وسداد سعره على فترة تصل حتى 24 شهر.

عروض موبايلي لشراء iPhone 13 Pro بالتقسيط

نشرت شركة موبايلي بالساعات الأخيرة، على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدوينة تكشف من خلالها، عن طرحها عرض لهاتف آيفون 13 الأحدث، بالتقسيط على الباقات المفوترة، بعروض تبدأ من الاشتراك في باقة 185 ريال الشهرية، وتتيح الشركة بجانب هذا العديد من العروض الرائعة، فهي تمنح المشتركين في هذا العرض من العملاء، 3 أشهر مجانية على “Apple Music وATV وApple Arcade”، ويمكن للعميل بداية من الآن، التقديم والحصول على العرض بكل سهولة من خلال منصة الشركة الإلكترونية أو من خلال فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة.

خطوات الاشتراك في عروض موبايلي

تقوم شركة موبايلي بالمملكة العربية السعودية، بالكشف عن عروضها الرائعة، مع إتاحة فرصة الاشتراك في العروض المعلن عنها والاستفادة من مميزاتها بكل سهولة من خلال مجموعة من الطرق، وكانت الطرق التي تم الكشف عنها من الشركة للاشتراك تتضمن الآتي:

يمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة على الرقم 1100.

أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالشركة بالاتصال على الرقم 110.

يمكنكم كذلك الحصول على العروض والاشتراك بها بالتوجه لأقرب فرع تابع للشركة وطلب العرض.

يمكن أيضًا طلب العرض من خلال تطبيق موبايلي على الهاتف المحمول.

الاستعلام عن عروض موبايلي مسبقة الدفع

تتيح شركة موبايلي للعملاء كذلك، خدمة الاستعلام عن العروض المقدمة من قبلها للعملاء، وهذه الخدمة تتيح للعميل الإطلاع على أبرز العروض المقدمة من الشركة، ويمكن الإطلاع على أبرز العروض من خلال اتباع الخطوات التالية: