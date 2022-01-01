50 ألف ريال تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر شركة إمكان

تمويل بموافقة فورية تلك الميزة التي يبحث عنها الكثير من العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية وتوفره الآن شركة إمكان للتمويل عند طلب التمويل الميسر حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري من 12 شهر حتى 24 شهر في المملكة بشرط أن يكون المتقدم على الأقل يبلغ من العمر 25 عام ويمتلك الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول في المملكة وعند التقديم يحصل العميل المتقدم السعودي على التمويل بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترات سداد مرنة وميسرة لجميع العملاء السعوديين لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الشروط اللازمة للموافقة على تمويل شركة إمكان السعودي

يفضل للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية لذلك يمنح التمويل بشرط توفير دخل ثابت شهري للعميل المتقدم مع سجل ائتماني جيد وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل يتطلب توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الشركة تطلب توفير تقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين مع فتح سجل ائتماني مناسب للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر.

تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير حساب بنكي جديد لدى بنك الراجحي السعودي.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان يبدأ من 25 سنه وقد يصل إلى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي بالمملكة.

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص.

لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في المملكة لدى شركة إمكان للتمويل.

مميزات الحصول على تمويل شركة إمكان السعودي