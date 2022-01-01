نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 ألف ريال تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر شركة إمكان في المقال التالي
تمويل بموافقة فورية تلك الميزة التي يبحث عنها الكثير من العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية وتوفره الآن شركة إمكان للتمويل عند طلب التمويل الميسر حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري من 12 شهر حتى 24 شهر في المملكة بشرط أن يكون المتقدم على الأقل يبلغ من العمر 25 عام ويمتلك الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول في المملكة وعند التقديم يحصل العميل المتقدم السعودي على التمويل بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترات سداد مرنة وميسرة لجميع العملاء السعوديين لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
الشروط اللازمة للموافقة على تمويل شركة إمكان السعودي
يفضل للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية لذلك يمنح التمويل بشرط توفير دخل ثابت شهري للعميل المتقدم مع سجل ائتماني جيد وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل:
- التمويل يتطلب توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- الشركة تطلب توفير تقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين مع فتح سجل ائتماني مناسب للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر.
- تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير حساب بنكي جديد لدى بنك الراجحي السعودي.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان يبدأ من 25 سنه وقد يصل إلى 60 سنه لدى شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي بالمملكة.
- إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص.
- لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في المملكة لدى شركة إمكان للتمويل.
مميزات الحصول على تمويل شركة إمكان السعودي
- التمويل الشخصي الميسر لجميع المواطنين السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- تمويل إمكان يمتاز بأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في السعودية.
- أفضل تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي.
- التمويل الشخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل شركة إمكان الميسر في المملكة.
- كذلك التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر لدى شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي السعودي.
- لا يشترط التمويل جهة العمل ومتاح لجميع العاملين في قطاعات مختلفة بالسعودية.
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