تمويل سداد الديون الفوري من سلفة، يعد تمويل شخصي ميسر يستخدم في سداد الديون ومميز بأنه سريع وفوري، فالآن سدد دينك وادفع فواتيرك عن طريق تمويل سلفة السريع والفوري، متاح لأي مواطن في المملكة سعودي الاستفادة من التمويل الميسر، كما يجب أن يكون جميع المتقدمين مؤهلين لصرف التمويل الميسر، كما أن هذا التمويل يستخدم في حالة الطوارئ وبخطوات بسيطة جداً، يجب علي كل مواطن لديه رغبة في في الاستفادة من تمويل سلفة متابعة موقعنا للحصول عليه، فإن موقع ثقفني الإلكتروني يقدم للمواطنين نبذه عن تفاصيل التمويل الميسر لسداد الديون.

طرق سداد تمويل سدد دينك الميسر

هناك العديد من مزايا تمويل سدد دينك الميسر، كما أن يجب أن كل مواطن أن يتحقق من توافر شروط أهلية التمويل الميسر، فإن هذا القرض يوفر الوقت والجهد علي المواطنين في المملكة، وطرق سداده تكون كالتالي:

السداد يكون من خلال دفعات مجدولة مناسبة لكل مستفيد وتكون شهريا.

أكدت المنصة أنها تقوم بتنبيه المواطنين المستفيدين من خلال رسالة مرسلة بموعد السداد، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الجوال.

كيفية التواصل مع خدمة العملاء

أن جميع المستفيدين توجد لديهم تساؤلات واستفسارات عن هذا القرض السريع والفوري، ولذلك أتاحت المنصة وسائل ميسرة للتواصل بين المواطنين وخدمة العملاء للمنصة، وطرق التواصل تكون كالتالي:

الاتصال بخدمة العملاء من خلال الرقم الموحد (920000327)، يجب أن يكون التواصل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

التواصل بين المستفيد وخدمة العملاء عن طريق حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية.

يمكن أن يستخدموا نموذج العناية بالعملاء المتوفر علي الصفحة الرسمية.

خطوات طلب تمويل سداد الديون الفوري

يقوم المستفيد بإنشاء حساب علي منصة سلفة لتمويل سداد الديون.

ثم يسجل دخول علي المنصة الإلكترونية.

يحدد المستفيد قيمة التمويل المطلوب لسداد دينه، ثم يختار المدة المناسبة له للقيام بالسداد.

يقوم المواطن المستفيد بإدخال وتسجيل جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم علي التمويل.

القيام بإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم يتحقق المسئولون من جميع البيانات والمستندات، ثم يتم صرف وإيداع المبلغ بشكل فوري وسريع في حساب المستفيد بالبنك.

تسجيل دخول مستخدم جديد في سلفة