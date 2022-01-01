ما هو سلم رواتب الموظفين التعليميين المرتبة الخامسة 5 في السعودية وقيمة العلاوة 2022 حسب الخدمة المدنية

سلم رواتب الموظفين التعليميين المرتبة الخامسة 5 في السعودية وقيمة العلاوة 2022 في القطاعات التعليمية عن الذي يحدد قمية الرواتب المستحقة لكل موظف تبعا للدرجة والمرتبة التي ينتمي اليها كل موظف تابع لقطاعات الدولة، ومن المعروف أن الحكومة السعودية تقوم من وقت لآخر بإجراء بعض التعديلات على قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين في القطاعات المختلفة، وبشكل خاص الموظفين التعليميين لمدى أهمية هذه الوظائف وتقديرها من جانب المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع اجراء بعد التعديلات الجديدة في رواتب المرتبة 5 من الموظفين التعليميين والموظفين بشكل عام بكافة الرتب، فنجد أن هناك رغبة من جانب الموظفين للتعرف على قيمة الرواتب الجديدة وكذلك قيمة العلاوات.

سلم رواتب الموظفين التعليميين المرتبة الخامسة 5 في السعودية 2022

تختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين التعليميين في المرتبة 5 في السعودية بشكل كبير، وذلك باختلافات الدرجة الخاصة بهذه المرتبة، حيث يتم تقسيم جدول الرواتب إلى 24 درجة، حيث تمتلك كل درجة من هذه الدرجات راتب اساسي يختلف عن غيرها من الدرجات، وكذلك نجد أنه كلما ارتفع مستوى العمل يحصل الموظف على راتب أعلى من حيث القيمة وكذلك العلاوات، حيث يتم تحديد الدرجة والراتب المستحق بناء على مجموعة من العوامل أهمها آلية العمل والخبرة للموظف التعليمي، فنجد أنه على سبيل المثال الموظف التعليمي في المرتبة الخامسة الدرجة الأولى يكون الراتب الاساسي الخاص به على نحو 8090 ريال سعودي، أما عن راتب الموظف التعليمي من الدرجة الرابعة عشر الأساسي يكون 20320 ريال سعودي، حيث يزداد الراتب من حيث لقيمة بزيادة الدرجة التابعة للمرتبة الخامسة من سلم وظائف الموظفين التعليميين.

راتب الموظفين التعليميين في المرتبة الخامسة

الراتب الأساسي للعاملين في وظائف الدرجة الخامسة من الدرجة الأولى 8.060 ريال سعودي

الراتب الأساسي للعاملين بالدرجة الثانية 8.570 ريال

الراتب الأساسي للموظفين في الدرجة الثالث 9.080 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين بالوظيفة التعليمة في الدرجة الرابعة 9.590 ريال

الراتب الأساسي للعاملين في وظيفة التعليم بالمستوى الخامس بالدرجة الخامسة: 10.100 ريال

الراتب الأساسي للموظفين التعليميين بالدرجة السادسة 11.140 ريال

الراتب الأساسي للموظفين بالوظيفة التعليمية بالدرجة السابع 11.650 ريال سعودي

الراتب الأساسي للعاملين في الدرجة الثامن 12.160 ريال

الراتب الأساسي للعاملين في المستوى التاسع 12.670 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الوظيفة التعليمية بالدرجة العاشرة: 13.180 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الحادية عش: 13.690 ريال

الراتب الأساسي للعاملين في الوظائف التعليمية بالدرجة الثانية عشر: 14.200 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الوظيفة بالدرجة الثالثة عشر: 14.710 ريال

الراتب الأساسي للموظفين في الدرجة الرابع عشر: 15.220 ريال

الراتب الأساسي للموظفين في الدرجة الخامس عش 15.730 ريال

الراتب الأساسي للموظفين في المناصب التعليمية في المستوى الخامس والسادس: 16،240 ريال سعودي

الراتب الأساسي للعاملين في وظائف التعليم بالدرجة الخامسة بالمستوى السابع عشر: 16.750 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الدرجة الثامنة عشر: 17.260 ريالاً

الراتب الأساسي للموظفين في المناصب التعليمية في المستوى 5 بالدرجة 19 17.770 ريال سعودي

الراتب الأساسي للعاملين في المستويين الخامس بالدرجة العشرين 18.280 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الوظائف التعليمية المستوى الخامس بالدرجة الحادية والعشرون 18.790 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الدرجة 22 19.300 ريال سعودي

الراتب الأساسي للعاملين في المستوى الخامس بالدرجة الثالثة والعشرين: 19.810 ريال سعودي

الراتب الأساسي للموظفين في الدرجة الرابعة والعشرين: 20.320 ريال سعودي.

قيمة علاوة الوظائف التعليمية المرتبة 5 في السعودية 2022

تعتبر العلاوة التي يحصل عليها الموظفين في القطاعات المختلفة في السعودية عبارة عن المكافأة السنوية التي يحصل عليها الموظف في نظام الخدمة المدنية السعودية، حيث تضاف هذه العلاوة الى قيمة الراتب الاساسي الذي يتقاضاه العامل في الوظائف التعليمية، فنجد أن المستوى الخامس يحصل على علاوة قدرها 510 ريال سعودي وتضاف الى قيمة الراتب الاساسي، فنجد ان قيمة العلاوة تكون ثابته المرتبة الخامسة بشكل عام باختلاف الدرجة التي ينتهي اليها الموظف.