بأقل راتب وبالتقسيط على 60 شهر احصل على 250 ألف ريال بدون تحويل للراتب

جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن أفضل العروض التمويلية التى يمكن الحصول عليها وأيضاً يفضلون العروض التى تكون بأقل الشروط الموضوعة لذلك تقدم شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة.

بأقل راتب وبالتقسيط على 60 مع التمويل الشخصي لدى مرابحة مرنة

توفر شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع يتميز بالعديد من المزايا ومنها

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بأنه لا يحتاج إلى تحويل للراتب الشهري للعميل المتقدم.

كذلك متوفر سداد قيمة التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة على أقساط ميسرة تصل مدتها إلى 60 شهر.

يمتاز أيضاً أن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 250 ألف ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يشترط توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة وسوف نعرض سويا تلك الشروط

يشترط أن يكون العميل المتقدم بالقطاع الحكومي دخله لا يقل عن 3000 ريال سعودي كحد أدنى.

يشترط كذلك أن يكون العميل من القطاع الخاص لديه دخل شهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي كحد أدنى.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل بالقطاع الحكومي مدة لا تقل عن شهر واحد كحد أدنى.

كما أيضاً يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الخاص على رأس العمل مدة لا تقل عن 12 شهر كحد أدنى.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام وقت طلب الحصول على التمويل لدى مرابحة مرنة.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة طلب التمويل من خلال زيارة أقرب فرع للشركة وتقديم المستندات التالية