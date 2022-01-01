نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متى صرف الضمان الاجتماعي” موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر يناير 2022 منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى صرف الضمان الاجتماعي، من أكثر الأسئلة التي يتسائلها المواطنون والمواطنات في المملكة من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والذي يقدم شهريا للمستفيدين من السعوديين والسعوديات وهذا لسد كنوع من الدعم لسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال موعد نزول الضمان الاجتماعي، وكيفية الاستعلام عن طلب في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين الموعد الخاص بنزول الضمان الاجتماعي، ونتحدث هنا على راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين منه بالنظام القديم، وهذا للشهر الجديد يناير 2022 ميلاديا والموافق لجمادى الآخرة 1443 هجريا، حيث إن الضمان الاجتماعي المطور الجديد لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن نزول الراتب الخاص بالمستفيدين الجدد به.

ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للسادة المستفيدين في بداية كل شهر هجريا، ويوافق الشهر الجديد “جمادى الآخرة” شهر يناير ميلاديا، حيث ينتظر نزول الراتب في الموعد التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 1 جمادى الآخرة 1443، أي الموافق ميلاديا 4 يناير 2022.

وهذا ما يعني أنه يتبقى حوالي 3 أيام على نزوله.

الضمان الاجتماعي المطور

وقد تابعنا معكم الضمان الاجتماعي المطور وهذا منذ الإعلان عنه من فترة تقارب الشهر وهذا في مقال تعرف على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، والذي كان يتسائل العديد من الأشخاص لدينا عن ماهيته وما هي الشروط الجديدة الخاصة به والتي تعرفنا عليها في شروط الضمان الاجتماعي المطور.

حيث جاء الضمان الاجتماعي المطور بالعديد من التطويرات عن النظام السابق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه وشمول فئات جديدة لم تكن مشمولة في الدعم سابقا، وما يزال التسجيل في الضمان المطور مفتوحا حيث إن التسجيل مستمرا حتى شهر نهاية شهر مايو القادم.

ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور بشكل تدريجي، وهذا بعد دراسة طلباتهم.

الاستعلام عن حالة الطلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على خطوات الاستعلام عن حالة الطلب وهذا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: