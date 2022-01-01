كيف أعرف اني مستحق في الإسكان وما شروط الدعم السكني؟

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عمر شويل - جدة كيف أعرف اني مستحق في الإسكان وكذلك كيف اعرف اني مدعوم من الصندوق العقاري هي أحد الخدمات التي تستطيع الاعتماد عليها قبل أن تقوم بتقديم طلب الحصول على الدعم السكني المتوفر من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقبل تقديم الأوراق والمستندات اللازمة فيمكن الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني 1443 من خلال منصة سكني والتي يمكن من خلالها معرفة استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية وسوف نتعرف على كيف أعرف اني مستحق في الإسكان بالتفصيل.

كيف أعرف اني مستحق في الإسكان

يمكن استعلام أراضي الإسكان إلكترونيًا في ظل الخدمات الإلكترونية المتعددة التي وفرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية التي طورتها خلال الفترة الأخيرة وتعلن أيضًا عن أسماء المقبولين في الإسكان إلكترونيًا، وفيما يخص كيف أعرف اني مستحق في الإسكان فهو يتمثل في:

الدخول إلى منصة سكني أولًا، وهي أحد خدمات موقع وزارة الإسكان (sakani.sa).

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

النقر على تبويب الخدمات ثم اختيار الاستعلام عن الاستحقاق.

أضف بيانات المطلوبة عبر الموقع، وانقر مرة ثانية على خيار الاستعلام وانتظر لحين ظهور نتيجة الاستحقاق أو الأهلية.

التواصل مع الدعم السكني وزارة الإسكان

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن استحقاق سكني أو استعلام أراضي الإسكان والتعرف على جميع المنتجات المتوفرة أيضًا عبر الاتصال على الأرقام المجانية، أو استخدام الرقم الموحد وهو 199090، كما يمكن التواصل من خلال استخدام عنوان البريد الإلكتروني، على أن يتم التواصل معك بمجرد استلام الرسالة، والرد سيكون إلكترونيًا أيضًا والعنوان هو: [email protected]

شروط استحقاق سكني برقم الهوية

أما عن الشروط المطلوبة حتى تكون من المقبولين في الإسكان فهي تتمثل في التالي:

جنسية المتقدمين ينبغي أن تكون السعودية أصل ومنشأ.

المتقدم لا بد أن يكون عائل للأسرة.

الحد الأدنى للسن المقبول في الدعم السكني هو الخامس والعشرين.

كما يتطلب الحصول على الدعم السكني ألا يكون المستفيد قد حصل على شقق ووحدات سكنية من خلال الوزارة أو أي جهة في المملكة أخرى، كما يتعين ألا يكون لدى المتقدمين ثلاث سيارات.