التسجيل في العنوان الوطني البريد السعودي splonline

التسجيل في العنوان الوطني، حيث يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية القيام بتسجيل جميع التفاصيل التي تخص العنوان الوطني الخاص به، حيث يمكن أن يتم استكمال البيانات الخاصة بكل مواطن والتي تخص محل السكن وتسجيله بشكل دقيق وتفصيلي، حيث يتم تقديم هذه الخدمة من جانب البريد السعودي، والتي تقدم المساعدة والخدمة لجميع الموطنين بالمملكة، ويتوفر التسجيل بخدمة العنوان الوطنين للوافدين والمقيمين أيضاً، ويعمل البريد السعودي علي توفير هذه الخدمة من أجل القدرة علي حصر كافة العقارات بالمملكة، وتوفير إمكانية وسهولة للتوصل الي السكان، وذلك من أجل جميع الأغراض الحكومية المتعددة، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل في العنوان الوطني.

رابط التسجيل في العنوان الوطني

خدمة التسجيل بالعنوان الوطني من أهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة لجميع المواطنين المتواجدين بداخل المملكة العربية السعودية، سواء من كان صاحب التسجيل مواطن أو مقيم، ويستطيع المقيمين التسجيل في العنوان الوطني من خلال بعض الخطوات التي يمكن ابتاعها بكل سهولة، وهذه هي الخطوات:

يجب الدخول علي رابط التسجيل التالي: تسجيل العنوان الوطني.

يجب علي المستفيد أن يقوم بالضغط على “تسجيل الأفراد”.

الضغط على خيار “تسجيل مستفيد جديد”.

يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل.

القيام بتفعيل خدمة التحديد الخاص بالمواقع GPS من خلال الجوال أو من خلال الحاسب الشخصي الإلكتروني.

يتم تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالموقع الخاص لكل مواطن مثل: المنطقة التي تخص العقار، الاسم الخاص بالمدينة، واسم الحي، رقم المبنى.

الضغط علي اختيار التحقق من العنوان المسجل.

يتطلب بعد ذلك أن يتم تسجيل بعض المعلومات الشخصية مثل رقم هوية المستفيد أو رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، تسجيل رقم الجوال، الجنسية، البريد الإلكتروني، الجنس.

تسجيل بعض المعلومات التي تخص العقار.

ثم التأكد من تسجيل جميع البيانات المسجلة بشكل صحيح.

وأخيراً الضغط تقديم الطلب.

تطبيق البريد السعودي سبل

يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة العربية السعودية، أن يقوم بتحميل التطبيق الخاص بالبريد السعودي سبل، علي أن يتم تحميله من أي جوال، وتسجيل حساب من خلال منصة سبل البريد السعودي، والقيام بتسجيل العنوان الوطني من خلاله بكل سهولة.