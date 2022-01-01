نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في المملكة العربية السعودية أول يناير السنة الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم واحدة من أكبر المتاجر التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أحدث المنتجات في كافة الفروع، فمع بداية العام الجديد حرصت العثيم على أن توفر إليكم أفضل الخصومات والتخفيضات وتتبعوا معنا في المقال التالي أفضل عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إليكم مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي.

منتجات العروض

شراب بودرة فروتي برتقال Fruity كاكاو زدني بودرة وأيضاً عسل لوبريزا زهور مع بطاطس تاستو شرائح وتونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، مكعبات مرقة دجاج زدني، مياه ارتوينا صحية، أرز جنات مصري، قهوة العثيم هرري، مناديل وجه ركس وصابون بودرة أو مسحوق غسيل ركس REX”.

أقوى تخفيضات العثيم

تعمل العثيم على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو تأخير لتقدم إليكم أقوى العروض والتخفيضات ومن بين المنتجات المتوفرة من العثيم في أول يوم من العام الجديد كلًا من التالي.

أقوى عروض العثيم أول يناير 2022

شير بخور مطهر ومنظف Shear، جبن هالي موزاريلا بالإضافة إلى مفروم بقر لاتينا، أرز ملك الأرز بسمتي مزة، دو دجاج مجمد فرنسي Doux Frozen Chicken، أرز صنوايت، جبنة بوك كاسات Puck Cream Spread Cheese.

تخفيضات العثيم الحصرية في السعودية

تتسم المنتجات المتوفرة من أسواق العثيم بأنها صحية وطازجة ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا.

المنتجات

مربي حلواني فراولة، كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي درجة أولى، سن توب شراب برتقال، يحتوي العرض أيضًا على أنواع من الحلويات التي من بينها تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني ودونات كبيرة، زود كرواسون جبن بيضاء، بالإضافة إلى جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي.