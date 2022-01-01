تعديل العنوان الوطني في توكلنا 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تعديل العنوان الوطني في توكلنا على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بإطلاق مؤسسة البريد السعودي للعنوان الوطني السعودي، ويُعد هذا العنوان الوطني عنواناً لكل المواطنين السعوديين في كافة مدن ومحافظات المملكة، ومن الجدير بالذكر أنه تم قد تم إطلاق قرار العنونة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24/7/1434 هجرياً، ويستخدم المواطن عنوانه الوطني في الكثير من المعاملات المختلفة ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة تغيير العنوان الوطني في توكلنا كما وضحنا لكم في مقال سابق كيف أطلع العنوان الوطني، فإلى نص المقال.

تعديل العنوان الوطني في توكلنا

يُعد العنوان الوطني السعودي أحد أبرز الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين حيث يساعد العنوان الوطني في رقمنة أماكن إقامة المواطن داخل المملكة، ويُمكنكم عمل تعديل لعنوانكم الوطني من خلال التطبيق الرسمي لتوكلنا عبر عدة خطوات إلكترونية بسيطة كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى التطبيق الرسمي لتوكلنا على جوالك.

ثانياً قم بالضغط على أيقونة الخدمات واختر منها العنوان الوطني.

ثالثاً الآن قم بالضغط على خيار “تعديل العنوان الوطني”.

رابعاً قم بإدخال كافة المعلومات عن المنزل ثم عدل معلومات الموقع.

خامساً قم بالنقر على إثبات العنوان.

سادساً قم الآن بالضغط على طباعة الإثبات.

إضافة عنوان وطني في توكلنا

يُمكنكم الآن إضافة عنوان وطني للتابعين عبر تطبيق توكلنا الرسمي على جوالك بخطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

في البداية قم بالدخول على تطبيق توكلنا على هاتفك الجوال.

ثم من الصفحة الرئيسية اختر أيقونة الخدمات واختر منها العنوان الوطني.

وبعد ذلك انقر على “إضافة عنوان جديد”.

وأخيراً ادخل المعلومات الخاصة بالعنوان أو حدده من الخريطة ثم انقر “حفظ”.

والآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم الخاص بالعنوان الوطني وكيفية الإستعلام عنه وتعديله وإضافة تابعين جدد له، وفي حالة وجود أي استفسار لديكم بشأن المقال من فضلك قم بترك سؤالك واستفسارك بالأسفل وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن بإجابة وافية