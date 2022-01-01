نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على الراتب التقاعد وموعد صرف راتب التقاعد للسعوديين وحاسبة المعاش وكيفية استخدامها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على الراتب التقاعد، يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية المتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة عن كم باقي على راتب التقاعد أو موعد النزول لمرتبات التقاعد ليناير الجاري، وتعتبر التأمينات الاجتماعية واحدة مقدمي الخدمة الإلكترونية بالسعودية حيث يمكن للمواطن أن يقوم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بهم بسهولة ومعرفة كم باقي على رواتب المتقاعدين بنظام التقاعد المطور، ونظرا لتساؤل الكثير فقررنا الكتابة عن هذا الموضوع وإعلام الجميع كم باقي على الراتب المتقاعدين ليناير الجاري لعام 2022 ميلادي، وسيعرف المستفيد أو المتقاعد موعد صرف الرواتب أو المعاشات للتقاعد من المؤسسة الخاصة بالتأمينات العامة في المملكة العربية السعودية للشهر الجاري سواء كان التقاعد العسكري أو المدني.

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موعد صرف التقاعد الجديد لشهر يناير

نزول رواتب المتقاعدين بناء على أيام الشهر الميلادي حيث سيتم صرف الراتب التقاعدي ابتداء من الغد الموافق الثاني من للشهر الجاري شهر يناير لعام 2022 ميلاديا، ويعد مرتب التقاعد في السعودية تابع خاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد صرحت الهيئة أنه باقي علي موعد صرف راتب المتقاعدين عدة ساعات، وسيكون متبقي على موعد صرف مرتبات المتقاعدين القليل وموعد النزول لراتب المتقاعدين يتم صرفه كأي شهر ميلادي في اليوم الثاني الموافق 2 يناير من العام الميلادي الحالي.

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موعد مرتبات التقاعد وكم باقي على الراتب التقاعد

بهذا يكون القارئ قد عرف كم باقي على موعد رواتب التقاعد سواء كان كم باقي على الراتب العسكري كم باقي على راتب التقاعد لشهر يناير للمدنيين، من المتقاعدين منهم، وتوفر الهيئة أيضا إمكانية استعلام عن مرتب التقاعد وموعد صرف مرتبات التقاعد لهذا الشهر، وبهذا نكون قد أجبنا موعد صرف رواتب التقاعد من أكثر الأسئلة التي يرغب في معرفة إجابتها المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.

حاسبة حساب معاش نظام التقاعد العسكرية أو المدنية

يمكن للعسكري أو المدني الموظف أن يقوم بحساب المعاشات للمتقاعدين من النظام أو العمل التابع لهم عبر حاسبة المعاشات الاجتماعي التابع لهم عبر الحاسبة بسهولة، والحاسبة متاحة لكافة السعوديين وذلك من الخدمات المقدمة من المؤسسة لراغبي الاستعلام عن قيمة المعاشات لكل من المتواجدين على أرض المملكة السعودي منهم، ولاستخدام الحاسبة قم بتتبع الآتي:

أولا ادخل على رابط الهيئة للتأمينات الاجتماعية المسئولة عن الضمان أو المعاشات.

ثانيا اختر هويتك الجنسية سواء ذكر أو أنثى.

ثالثا قم بعدها بتحديد نوع المهنة سواء كانت مدنية أو عسكرية.

رابعا للمدنية اختر سبب الاستقالة من الوظيفة.

خامسا اختر عدد السنين للعمل مع عدد الشهور.

سادسا اكتب آخر راتب خاص بك.

سابعا اضغط على قيمة المعاشات وسيظهر لك المعاش المستحق الخاص بك.

ثامنا للعسكري اختر النظام التابع للعمل العسكري.

تاسعا قم بتحديد سنوات للخدمة العسكرية أو المدنية أو كلاهما.

عاشرا قم بتحديد آخر راتب خاص بك مع بيان سبب الاستقالة من الخيارات المقدمة أمامك.

بهذا نكون قد أجبنا على السؤال لأي صاحب من المعاشات عن موعد الصرف لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كل شهر ووضحنا أنه يتبقى ساعات على النزول للمعاش أو النزول للراتب، ووضحنا سؤال العديد من السعوديين عن كيفية استخدام حاسبة التأمينات الاجتماعية بشكل صحيح.

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