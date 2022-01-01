التواصل مع الديوان الملكي للحصول على قطعة ارض مجانية وشروط التقديم للموافقة على الطلب

إليكم طريقة التقديم على أرض مجانية الديوان الملكي حيث تعمل المملكة العربية السعودية وخاصة بعد الجائحة التي أدت بجميع المجالات في كل دول العالم وهي جائحة فيروس كورونا بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين للتحسين من مستوى معيشتهم والحصول على أراضي مجانية وذلك بالاتفاق مع وزارة الإسكان السعودية بتخصيص قطع أراضي زراعية للمواطنين السعوديين وخاصة الأشخاص التي بحاجة إلى الدعم مثل الأرامل والمطلقات والأشخاص التي ليس لديها عائل.

كيفية التقديم على أرض مجانية الديوان الملكي السعودي 1443

للحصول على منحة الأراضي الزراعية من الديوان السعودي من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:-

أول خطوة تتمثل في الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية الخاصة بالديوان الملكي من خلال الرابط my.gov.sa – housing.gov.sa.

بعد ذلك تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع وإذا كان لديك حساب مسجل مسبقًا قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

إذا لم يكن لديك حساب على الموقع قم بإنشاء حساب جديد من خلال تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع منك وهي (اسم المواطن الرباعي – رقم الهاتف المحمول – رقم الهوية الوطنية الشخصية – عنوان البريد الإلكتروني الشخصي) وبعض المعلومات الشخصية.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول واختر الخدمة أو المنحة التي تريد الحصول عليها وهي منحة “أرض مجانية”.

يمكنكم أيضًا التسجيل على منحة الأرض الزراعية من خلال الذهاب إلى مقر وزارة الشؤون القروية السعودية والتقدم بالطلب على منحة الأرض الزراعية أو المساعدة المالية.

شروط الحصول على منحة الأراضي الزراعية 1443

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عدة شروط للمواطنين الذين يحتاجون ويقدمون على منح الديوان الملكي السعودي والتي هي:-