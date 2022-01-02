نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2022 مع توضيح شروط استحقاق الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443، الكثيرين من المستفيدين من معاش الضمان يبحثون خلال الوقت الراهن عن الموعد المحدد لصرف راتب شهر يناير 2022، وكشفت الموارد البشرية أن تاريخ دفع الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر الجاري سيكون في التاريخ المحدد مسبقًا ولم يتغير، ومن المشار أليه انه يتم نزول الرواتب بالحسابات خلال الرابع من شهر يناير 2022 أي الموفق بالتاريخ الهجري واحد من جماد الأخر 1443، واليكم كافة التفاصيل عبر السطور التالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

الكثير من الأشخاص المستفيدين من معاش الضمان يترقبون موعد صرف الرواتب، حيث يستفيد الأسر الأشد احتياجاً والأسر المتضررة من الأحوال الاقتصادية وأصحاب المعاشات من المقطوعة التي يتم نزولها شهرياً لهم لتلبية احتياجاتهم، ومن المؤكد هو نزول الرواتب في الأول من جماد الأخر 1443، ولكن يختلف موعد الصرف من شهر لأخر ويحتمل أن يتزامن تاريخ صرفها مع مناسبة أو عطلة رسمية في الدولة، لذلك كان من الضروري تتبع مواعيد صرفها كل شهر.

آلية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

من خلال منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية يستطيع المواطن التسجيل لتلقي راتب الضمان الجديد، ويجب اتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية.

من خلال الصفحة يجب تسجيل الدخول.

أدخل جميع المعلومات والبيانات التي يحتاجها الموقع ، مع مراجعة هذه المعلومات بعناية قبل إرسالها والتأكد من صحتها (رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد).

راجع جميع الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة البيانات.

إرسال طلب التسجيل مع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم الضغط علي أيقونة تسجيل.

شروط استحقاق الضمان

وضحت الموارد البشرية شروط استحقاق المعاش للمواطنين المستحقين لشروط أهلية الضمان، والتي كانت تلك الأسر مثل النساء الأرامل، والمطلقات، وكبار السن الذين تخطت أعمارهم 60 عاماً، والمعوقون وذوو الهمم، والأشخاص غير القادرين على العمل، والأسر التي تعاني من الفقر، وتم تحديد شروط الاستحقاق علي النحو التالي:

أن لا يكون أي مصدر فعلي يعتمد عليه الأشخاص الذين يفتقرون إلى الدخل المادي أو يرغبون في الحصول على معاش تقاعدي. . يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب جاري في البنك حتى يتمكن من دفع الضمان الاجتماعي في تاريخ الاستحقاق لا يجوز أن يكون مالك العقار سواء للأغراض المدنية أو الزراعية فيما عدا العقار الذي يعيش فيه. ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية. وعلى وجه الخصوص لكي تحصل المطلقة على أجر الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة يجب عليها أيضًا أن تعيش في منزل مختلف مع أسرتها. يجب على كبار السن على وجه الخصوص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أن يحملوا بطاقة تنقل في المملكة العربية السعودية.

وبذلك انتهينا من عرض كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر.