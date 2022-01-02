سكني تسجيل دخول sakani.housing.sa إيداع سكني يناير 2022 الاستعلام عن الاستحقاق بالهوية

سكني تسجيل دخول sakani.housing.sa وتمويل شراء شقق سكنية وعقارات في المملكة والذي يتم الإعلان عن الاستحقاق في بداية الشهور الميلادية، كما هو معتاد للمواطن السعودي في كل شهر، حيث استقبلت وزارة الإسكان طلبات الحصول على التمويل العقاري لشراء المساكن عبر البوابة الخاصة بالتسجيل وأعلنت الوزارة أن الرد يكون في بداية الشهور الميلادية على أن يكون الرد على كل طلب على حده بعد شهرين، 60 يوم من التسجيل بالطلبات.

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تهتم وزارة الإسكان بالمملكة بتقديم الخدمات المطلوبة منها للمواطنين حيث تقوم بتوفير الدعم التمويلي اللازم لشراء المنازل أو الحصول على قطع أراضي للبناء وكذلك ترميم المنازل القديمة، والغير آيلة للسقوط، وفق عدد من الشروط التي تقرها الوزارة وعدد من المعايير، حيث يرتبط القرض والقبول عليه وكذلك قيمة القرض بعدد من العوامل والتي يكون منها عدد أفراد الاسرة والحالة الوظيفية للمتقدم ومستوى الدخل، والتي يترتب عليه كيفية تحديد أقساط التمويل وكيفية سدادها.

كيفية الحصول على قرض وزارة الإسكان والتعامل مع البنوك

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بوضع عدد من شروط الحصول على القرض التمويلي لشراء أو بناء أو ترميم المنازل والتي يكون من أساسيات الحصول على هذا القرض الجنسية السعودية والعمر المناسب وأيضا الراتب المناسب، كما تقوم الوزارة بصرف هذا الدعم التمويلي لمرة واحدة فقط للمستفيد ويكون عليه الالتزام بشروط البنك الذي يتم التوجه غليه للحصول على أموال التمويل، حيث يكون لكل بنك شروطه منفصلة عن البنك الآخر، وإذا وجد الشروط صعبة في الحصول على القرض أو في سداد الأقساط يمكنه التوجه لبنك آخر له شروط أخف، على أن يتم الالتزام بشروط البنك والالتزام بها حتى لا يتعرض للتعامل القضائي بما يعرضه للعديد من العقوبات والتي يكون أولها إيقاف الخدمات.

ماهي شروط الحصول على دعم سكني ما هي أسباب أيقاف دعم سكني يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون العمر لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يتم الحصول على دعم سكني لمرة واحدة فقط.

يجب أن يكون المواطن من المقيمين بشكل دائم في المملكة وغير معتاد السفر خارجها لفترات طويلة. أن يكون للمستفيد منزل صالح للسكن، ويمكن تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحيته للسكن لرفع الإيقاف.

يتم رفض الدعم في حال كان الوضع الائتماني للفرد غير مقبول بالبنك بسبب تعثره في سداد قروض سابقة، ويمكنه التوجه لبنك آخر والاستفادة من شروطه التمويلية.

يقوم البنك برفض الطلب إذا كان المتقدم لم يستوفي بعض الشروط والتي من الممكن أن تكون بسبب العمر الأقل من 24 والأعلى من 60 عام.

إيداع دعم سكني لشهر يناير وكيفية الاستعلام عن النزول