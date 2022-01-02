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عمر شويل - جدة رسالة بأهلية الضمان sbis.hrsd.gov.saيتسلمها السعوديين بشكل يومي على أرقام الهواتف النقالة التي قاموا بتسجيلها في رابط الضمان الاجتماعي المطور، التسجيلات الجديدة على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتطلع ملايين السعوديين للتعرف على نتائج قبول تسجيلات الضمان الاجتماعي ليتم تسلم راتب شهر يناير الجديد 2022 بالأيام القليلة المقبلة، كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل رابط الاستعلام عن طلب للتأكد من قبول أو رفض طلب التسجيل كما تقوم بتفعيل تقديم الاعتراض على الطلبات في حال التأكد من الرفض.

رسالة بأهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد راتب يناير 2022 الخطوات (الاستعلام – الاعتراض)

أعلنت منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أيام قليلة عن البدء في إرسال رسائل القبول للمسجلين الجدد في نظام الضمان الاجتماعي المطور على أرقام الهواتف النقالة التي تم تسجيلها بالموقع، ويتم استقبال رواتب الضمان للمقبولين في هذا الشهر بالموعد المقرر حسب التقويم الهجري للمملكة، بينما يكون على غير المقبولين تقديم التظلم على الرابط المخصص لذلك ويتم الرد عليهم بعد 60 يوم، على أن يتسلم المقبولة اعتراضاتهم الراتب باثر رجعي، للشهرين مجتمعين.

عوامل قبول الضمان وأسباب إيقاف الراتب

أعلنت زارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط المقررة لقبول الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمسجلين من قبل وأيضا للتسجيلات الجديدة، حيث تم تغيير عدد من أسباب الاستحقاق بالوزارة لتشمل فئات محددة أكثر استحقاقا للدعم، وكان على المسجلين تتبع الأسباب والالتزام بها لضمان القبول بينما يكون المسجلين من قبل بالموقع لديهم إمكانية إيقاف الراتب بأحد العوامل التالية او بها جميعها مجتمعة:

إذا تغير الوضع المادي للمسجل بالضمان أو حصل على عمل له راتب أعلى من الحد المانع للضمان.

في حالة موت المستفيد يتم إيقاف الراتب.

يتم تحديث البيانات بشكل دوري كما أعلنت الوزارة ويكون المتخلف عن التحديث معرضا لعدم تسلم الراتب.

إذا حصل المواطن على عمل ولم يعد عاطلا، كما يتم إيقاف الراتب إذا تخلف عن العمل بالوظيفة المناسبة والمتاحة.

التعرف على الحد المانع للضمان والاستحقاق الشهري لعدد أفراد الاسرة

عدد أفراد الاسرة الاستحقاق النقدي (شهريا) الحد المانع للضمان (شهريا)

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

رواتب يناير 2022 (جمادي الآخرة 1443) واستلام رسالة بأهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa

في بداية شهر يناير يتطلع الجميع للتعرف على موعد إيداع الرواتب وخاصة أنها ستكون الأولى للمقبولين الجدد بالضمان، وأعلنت الوزارة أن الأول من جمادي الآخرة الموافق الرابع من يناير 2022 هو موعد إيداع رواتب الضمان، ويكون على المستفيد التوجه إلى البنك التابع له لتسلم الراتب حسب المواعيد المقررة للبنوك.

الاستعلام عن راتب الضمان وكيفية تقديم الاعتراضات

يكون على المواطنين انتظار رسالة بالضمان الاجتماعي تفيد بالأهلية أو الاستعلام برقم الطلب عبر رابط الوزارة التي أقرته للاستعلام عن طلب، ويكون الذي تأكد من عدم أهليته له الحق في تقديم الاعتراض ويتم الرد عليه بعد 60 يوم، ويكون الاستعلام بالخطوات التالية: