نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات هايبر بنده و عروض التوفير لبداية السنة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عروض وخصومات مستمرة، فمناسبة العام الجديد يعمل هايبر بنده عروض قوية وخصومات تصل ل 50٪ وأكثر، ومنتجات وسبع مجانية ايضاً شراء منتج والحصول على الأخر مجاناً هدية بمناسبة الإحتفال بالعام الجديد والرضاء وإسعاد العملاء واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض التوفير لهذا الأسبوع مع بداية السنة الجديدة:

يتواجد في عروض هايبر بنده بخاخ منظف متعدد الإستعمالات ديتول ( 500 مل )، وكذلك أيضاً سائل مطهر ومعقم جينتو ( 750 مل )، وأيضا كذلك جل منظف المراحيض ديلبو سي نت ( 750 مل )، وكذلك أيضا زماك معقم ومنظف ( 650 مل )، وأيضا كذلك منظف الآرضيات جف ( 3 لتر ). وكذلك أيضا مزيل الدهون والبقع فلاش ( 750 مل ). وأيضا كذلك مطهر ومنظف متعدد الإستعمالات داك ( 3 لتر)، وكذلك أيضا سائل مبيض كوينكس ( 4 لتر )، وأيضا كذلك بيكربونات الصوديوم آرم آند هامر ( 340 جرام ) / بيكربونات الصوديوم ( 907 جرام ).

خصومات وتخفيضات كبرى بأسعار منافسة :

وكذلك أيضا ضمن عروض هايبر بنده بف باف قاتل جميع الحشرات ( 2 + 1 * 100 / 300 مل )، وأيضا كذلك منظف المراحيض جف ( 750 مل )، وكذلك أيضا معطر سائل مركز سنوفا ( 125 مل )، وأيضا كذلك منظف جف الأصلي / بالليمون ( 750 مل )، وكذلك أيضا منظف جف الأصلي / بالليمون ( 750 مل )، وأيضا كذلك مناديل مبللة للبشرة ديتول الأصلي ( 20 منديل )، وكذلك أيضا مناديل للوجه فاين كلاسيك ( 86 منديل ) 7 + 3 ،وأيضا كذلك مناديل جامبو رول فاين ( 350 متر ).

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية الضرورية:

من خلال الأسطر الأتية سوف نتكلم عن العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالتفصيل كما يلي:-

دجاج ساديا مجمد عالي الجودة ومضمون، 1100كجم السعر للحبة قبل العرض 16.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي، والسعر للكرتون (10×1100كجم) قبل العرض 159.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 135.95 ريال سعودي.

أفخاد دجاج رفيعة 900كجم لعمل الكنتاكي اللذيذ وأفخاد الدجاج المشوية اللذيذة ومذاق شهي ودجاج ساديا مضمونة 100٪ وتعد الأكثر مبيعاً على الإطلاق، السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

لعمل سندوتش البرجر اللذيذ يجب توافر نوع ذات جودة عالية ومضمون لإعطاء مذاق رائع وضمان صحة الأطعمة لا تتنازل عن جودة منتجات ساديا، برجر بقري ساديا 1 كيلو السعر قبل العرض 31.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

أحدث عروض هايبر بنده على المنظفات:

مازالت عروض هايبر بنده على قسم المنظفات مستمرة و قوية مناسبة العام الجديد وسوف نتعرف على العروض بالتفصيل على جميع أنواع المنظفات المتواجد عليها خصومات كما يلي:-