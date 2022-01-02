أجل أول قسط وأحصل على سيولة نقدية فورية بدون كفيل وبدون شرط اعتماد جهة العمل

أجل أول قسط وأحصل علي سيولة نقدية فورية بدون كفيل ، عرض تمويل نقدى فورى بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية بمبالغ مالية تلبي احتياجاتهم المالية والشرائية ، كما يبحث المواطن عن عروض تمويلية بشروط سهلة وميسرة ، وبخيارات للسداد عديدة ، والتي تمكن العميل من تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

أجل أول قسط وأحصل على سيولة نقدية فورية بدون كفيل

تمويل نقدى سريع وفورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وغير معقدة ، كما توفر الشركة للعملاء فرصة سداد أول قسط بعد شهرين ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما تعمل شركة اليسر علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ،كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ علي أهم الشروط التي حددتها شركة اليسر للعملاء للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل والاستفادة من تأجيل سداد أول قسط.

مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة اليسر بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي ، من خلال عرض تمويل شركة اليسر. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا المنتج. لا يحتاج هذا العرض التمويلي إلي رسوم إدارية. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا العرض بأقل راتب وبدون شرط اعتماد جهة العمل. تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء فرصة الاستفادة من سداد أول قسط بعد شهرين. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 36 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة ، الإسراع في تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين

وقد حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، والاستفادة من عرض تأجيل سداد أول قسط من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة.

العملاء من المواطنين السعوديين والوافدين أيضاً بجنسيات مختلفة إلي المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من عرض تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 22 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل شركة اليسر ، والاستفادة من عرض تأجيل سداد أول قسط من الأقساط الشهرية المستحقة.

يشترط عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، من أجل أنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي.

الوثائق والمستندات اللازمة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل