نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحضور المباريات.. رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر بكل سهولة ويسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث قطاع عريض من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر، من أجل حجز مباريات الدوري السعودي والاستمتاع بمباريات الساحرة المستدرية، نقدم لكم خطوات حجز التذاكر عبر منصة مكاني وطريقة الحجز ورابط حجز تذكرة عبر منصة مكاني على النحو التالي.

معلومات عن خدمة رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر

وخلال الفترة الجارية نجح البريد السعودي في إطلاق خدمة لرفع الضرر عن المواطنين ويتمكن عشاق الساحرة المستديرة من حجز مقاعد لهم في سلم المدرجات بحضور المباراة من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية، منصة مكاني والإطلاع على كل المباريات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمنصة، ويتيح موقع مكاني اختيار التذكرة، بطريقة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد عن المواطنين، نقدم لكم طريقة حجز التذكرة من منصة مكانى، بكل سهولة ويسر من خلال الخطوات التالية.

رَابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر www makani com sa

ويبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عن رَابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر www makani com sa، حيث يمكن للمواطنين شراء التذاكر الخاص بالمباريات من المنزل بدون الحاجة لمركز الحجر، إليكم رابط رَابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر.

خطوات التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية طريقة التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر بطريقة سهلة وميسرة من خلال الخطوات التالية.

انقر للتسجيل إلى رابط موقع منصة مكاني.

الآن يجب إنشاء حساب جديد.

يجب إدخال البيانات المعلومات في الأماكن المحددة.

راجع الشروط والأحكام جيدًا، ثم وافق عليها.

انقر على عملية التسجيل.

توجه إلى الصفحة الرئيسة لموقع منصة مكاني.

انقر على زر أيقونة المباريات.

ضرورة اختيار المباراة بين الفرق والمقعد لحضور مباراة داخل الملعب.

انقر الآن لتسديد رسوم قيمة التذاكر من خلال بطاقة الإئتمان.

يجب استخراج بطاقة المشجع بشكل مباشر.

ضرورة الاحتفاظ بنسخة من التذكرة من أجل الدخول لأرضية الملعب.

حجز تذكرة من على منصة مكاني عبر تويتر

وفي عام 2014 أطلقت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، رابط إلكتروني يمكن من خلاله حجز التذاكر من على منصة مكاني من خلال الدخول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكن متابعة الحساب على تويتر والاستمتاع بالخدمات والأنشط بخدمات منصة تكنولوجيا المعلومات من خلال حجز تذكرة من على منصة مكاني عبر تويتر.