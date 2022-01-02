بعد التحديث.. ضوابط التجمع في قاعات الأفراح والمناسبات وخدمة التزيين النسائية

اتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من القرارات الهامة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، في العالم أجمع وليست المملكة فقط، وخلال الفترة الجارية أعادت المملكة فرض ارتداء الكمامة الطبية على المواطنين في الأماكن المفتوحة والمغلقة ، لحماية الجميع من الوباء القاتل

شروط قاعات الأفراح بعد التحديث

من جانبها كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن البروتوكولات الصحية، لحضور قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، بعد إجراء تحديث لها لحماية الجميع من فيروس كورونا، أو متحور أومكيرون الجديد، ونشرت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي هذه البروتوكولات والتي تتضمن ما يلي

ضرورة تعيين مراقين عند مداخل إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتطبيق توكلنا.

من الضروري أن يلتزم العاملين والحضور بارتداء الكمامة الطبية في جميع الأوقات.

عند التعامل مع الأغراض الشخصية من الضروري أيدي عاملات الاستقبال.

من الضروي الالتزام تطهير الخزائن الخاصة دوريًّا.

يسمح بإجراء خدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح بشرط أن يلتزم الفرد بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية.

ضوابط حضور قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

كما شملت ضوابط حضور قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات على العديد من الضوابط والتي تأتي على النحو التالي.

ضرورة إجراء مسح الأسطح بعد كل استخدام للقاعة.

من الضروري الاحتفاظ بسجل أوقات التطهير.

يجب وضع ملصقات توضح فوائد تطبيق التباعد الاجتماعي، مع تنظيم الطاولات لتكون متباعدة.

منع الشيشة في المطاعم والمقاهي

وفي وقت سابق شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جميع الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بشن حملات وزيارات تفتيشية وجولات رقابية على كل من المطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية، الصادرة عن وقاية والتي تعمل على منع تقديم الشيشة إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، لمنع نقل كورونا بين المواطنين على أن يتم منع الشيشة سواء في الأماكن المغلقة كما سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإبقاء على تقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة فقط، مع فرض قواعد التباعد الاجتماعي.