نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير بالسعودية في المقال التالي
عروض مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة وخصومات تصل ل 50 ٪على جميع الأجهزة المتواجدة بداخل مكتبة جرير، وهي توفر كل الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل منزل من شاشات تليفزيون و هواتف محمول،وغسالات، وفرن كهربائي، كل ما يحتاجه المنزل سوف تجده وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء وعروض مستمرة دائما لإسعاد عملاءه.
عروض مكتبة جرير بالسعودية لبداية السنه الجديدة:
يوجد لمكتبة جرير العديد من الفروع داخل المملكة ليساعد على العملاء الحصول على مستلزماتهم بسرعة وسهولة، والإستمتاع
بالخصومات الهائلة المستمرة قبل نفاذ الكمية، يوجد لمكتبة جرير العديد من الفروع ايضاً في العديد من الدول العربية وهو الأكثر مبيعاً وانتشاراً في الخليج العربي لضمان وجودة منتجاتة.
مكتبة جرير وأسعار منافسة وخصومات تصل ل60٪:
يشمل العرض والتخفيضات داخل مكتبة جرير كل الأجهزة الكهربائية من بينها الشاشات الذكية، والهاتف الذكية بجميع الماركات، واللابتوب، والساعات بكل أنواعها وكل الماركات، ومن بين جهزة الأجهزة كمبيوتر لوحي آيباد برو ابل، ايفون ابل 13 برو ماكس، كمبيوتر محمول هواوي 14s، كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك 13، شاشة ال جي 65 بوصة، شاشة سامسونج 70 بوصة، شاشة سكاي وورث 75 بوصة، وغيرهم من الأجهزة الذكية وسوف نتناول العرض بالتفصيل.
عروض مكتبة جرير على جميع الأجهزة الذكية:
في الأسطر الأتية سوف نعرض الخصومات والعروض بداخل مكتبة جرير بالتفصيل كما يلي:-
- هاتف ابل ايفون 13برو ماكس، سعة
128 جيجا بايت، السعر داخل العرض. لفترة محدودة 5199 ريال سعودي.
- هاتف ابل، ايفون 13 ميني، سعة 128 جيجا بايت، السعر داخل العرض 3299 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول هواوي 14S، فائق الجودة،
MateBook
السعر داخل العرض 6499 ريال سعودي.
كمبيوتر محمول هواوي 13S،السعر داخل العرض 5999 ريال سعودي.
- شاشة ال جي 70 بوصة، عالية الجودة والوان واضحة ومشرفة، دقة 4K الترا اتش دي، السعر داخل العرض 4199 ريال سعودي بادر بالحصول على العرض.
- تستطيع الحصول على العرض الأن والاستمتاع بالخصم، شاشة سكاي وورث 75 بوصة، دقة 4Kالترا، السعر داخل العرض 3799 ريال سعودي.
- شاشة هاير 70 بوصة، عالي الجودة والوان واضحة، دقة 4K الترا اتش دي يتوفر علية عرض يصل ل50٪، السعر قبل العرض 5599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2999 ريال سعودي.
- أسرع بالحصول على العرض و إشتري بنصف الثمن، شاشة سوني 55 بوصة اتش دي، دقة 4K الترا، السعر قبل العرض 5999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 30.49 ريال سعودي.
- يتوفر عرض التوفير على شاشة ال جي بنصف الثمن، 65 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي الخصم يصل ل42٪من سعر المنتج، عرض حتى نفاذ الكمية بادر بالحصول علية السعر قبل العرض 6099 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3549 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج 70 بوصة عالية الجودة والوان واضحة اتش دي، يتوفر عليها خصم يصل ل36٪ وفر مع العرض 2500 ريال سعودي، دقة 4K الترا، السعر قبل العرض 6999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4499 ريال سعودي.
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