نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية رفع إيقاف الخدمات najiz.sa بوابة ناجز www.my.gov.sa شروط عودة الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع إيقاف الخدمات najiz.sa والتي تكون بقرار من وزارة العدل السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتكون على الأفراد، السعوديين أو المقيمين بالمملكة، بعد مخالفة صريحة لقوانين المملكة فيما يتعلق بمعاملات الأفراد أو المؤسسات الحكومية، ولهذا الإيقاف أهمية كبيرة لضمان وصول الحقوق إلى المستحقين والوفاء بالمستحقات في موعدها ضمانا للسلام والأمن الاجتماعي والمجتمعي، وتقر وزارة العدل الإيقاف بينما تقوم أيضا بإتاحة رفع هذا الإيقاف تلقائيا أو باتباع عدد من الخطوات الإلكترونية المقررة.

تقوم المملكة بتقديم العديد من الخدمات التي يستفيد منها كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم، ويكون على جميع الموجودين على أراضي المملكة اتباع القوانين المنظمة للحياة بشكل سليم وأيضا اتباع الالتزامات الواجب الوفاء بها للمؤسسات وأيضا للأفراد، ويكون بالنسبة إلى المؤسسات فإن إيقاف الخدمات يتم تلقائيا وبشكل كامل أو جزئي، حسب الحالة، بنما يتم إيقاف الخدمات بالنسبة لشؤون الأفراد من خلال رفع القضايا بوزارة العدل والحصول على الأحكام.

توقف بعض الخدمات ولماذا يتم

يتم رفع الخدمات عن الأفراد بعد أن يقوم المواطن بمخالفة صريحة للقوانين العامة بالمملكة، كالقوانين المنظمة للتعاملات المالية أو المعاملات الشخصية بين أفراد المجتمع وأيضا قوانين المرور النظافة والحفاظ على البيئة وغيرها، حيث يكون على كل فرد على أراضي المملكة الالتزام بالقوانين والتعرف على العقوبات قبل الإقبال على المخالفة، ويكون الإيقاف بهدف الضغط عليه لسداد مبالغ عليه الوفاء بها أو الخضوع لأمر القانون في هذا الشأن الذي تمت المخالفة فيه، وقد ثبت أن طريقة رفع الخدمة عن المستفيدين من الأساليب النافعة للضغط عليه للتوجه لحل المشكلة التي تسبب فيها وعدم التهرب منها.

شروط إيقاف الخدمات بوزارة العدل السعودية

يجب أن يكون الفرد قد قام بالمخالفة الصريحة للقانون السعودي في معاملاته الحكومية أو الفردين أو مع المؤسسات المالية أو البيئة او المرور ونحوها.

يكون إيقاف الخدمات بعد الحصول على حكم قضائي.

لا يشمل إيقاف الخدمات الخدمات الأساسية للفرد كالطعام والمسكن والمواصلات والعلاج والتعليم.

إذا كان الموقوف موظف يتم خصم نسبة 67% من الراتب لحين رفع الإيقاف عنه.

لا يتم تنفيذ حكم الإيقاف مباشرة إذا كانت السيدة حامل، ويتم تأجيله بعد الولادة.

يتم رفع الإيقاف إلكترونيا في حال كان حكما قضائيا بعدد من الخطوات.

يشمل الإيقاف التعاملات البنكية ولكن ليس بالشكل الذي يضر بمعيشة الفرد إذا كان معتمدا عليه بشكل كلي.

كيفية رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز وزارة العدل

يكون على المواطن في البداية التوجه إلى وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني للتعرف على سبب إيقاف الخدمات ويتم سداد المبالغ التي عليه للمؤسسة البنكية أو الحكومية أو إنهاء المنازعات مع الأفراد وإنهاء سبب إيقاف الخدمة مقدما قبل أن يتقدم بالتسجيل في بوابة ناجز، وبعد إنهاء المخالفات عليه اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة بحساب المستفيد على خدمة “الطلبات على القضايا”. يقوم المواطن باختيار ايقونة “ابدأ الخدمة”. يتم البحث عن القضايا. يقوم باتباع الخطوات واستكمال التسجيل. كما يمكن الدخول على “بوابة ناجز الخدمات العدلية“. يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية إذا كان يدخل للمرة الأولى أو الرقم السري إذا كان مسجلا من قبل. يقوم بالدخول على “طلباتي” ويقوم باختيار “رفع إيقاف الخدمات”. تأكد من ظهور “رفع الخدمات بنجاح” قبل الخروج.

يرد منصة ناجز الإلكترونية سؤال يتكرر كثيرا وهو كيفية رفع إيقاف الخدمات وأن المواطن لديه وقف خدمات ومديون أو أنه سدد الدين ولا يعرف كيف يعيد الخدمات إليه من جديد، وتقوم بوابة najiz.sa بوابة ناجز وزارة العدل www.my.gov.sa باستقبال طلبات الدخول والحصول على عودة الخدمة من جديد ليتمتع الموان المنح المقدمة إليه من الدولة وذلك بعد أن قام بالتعرف على الشروط اللازمة وقام باتباع الخطوات المفروضة عليه لعودة الخدمة من جديد عب البوابة الإلكترونية.

أسباب إيقاف الخدمات عن المواطنين

يكون رفع الخدمات عن المواطنين لعدد من الأسباب حيث يكون على المواطن سداد نفقات الاسرة وعدم التخلف عنها وإذا تخلف عن السداد يتم الحصول على حكم قضائي يفيد بذل ويتم رفع الخدمات عنه كما يتم اقتطاع جزء محدد من راتب المواطن العامل بالقطاع الحكومي والذي يكون بنسبة من هذا الراتب، نسبة 67% من الراتب ويتم الاستمرار في اقتطاع المبلغ وإيقاف الخدمة لحين رفع الحكم القضائي عنه والتسجيل في منصة ناجز لرفع الإيقاف على الخدمات.

يبحث جميع المواطنين الموقوفة عنهم الخدمات الأساسية والتي يتم إيقافها نتيجة الأحكام القضائية الناتجة عن المخالفة الكبيرة والمخالفات المالية بين المواطنين أو الاسرة وأيضا البنوك عن كيفية رفع إيقاف الخدمات najiz.sa عبر منصة وبوابة ناجز الإلكترونية www.my.gov.sa وكذلك التعرف على شروط عودة الخدمات إلى المواطن والتي تشمل العديد من الخدمات الحكومية بينما لا يتم شمول الخدمات الأساسية كالطعام والمسكن والتعليم والعلاج ايضا.