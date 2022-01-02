أرقام مساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية التي يتسابق ألاف المواطنين السعوديين على الحصول على مساعداتها لما فيها من مصداقية وسخاء، فهو الكريم ابن الكريمة حيث يكون هو ابن جلالة الملك فهد رحمه الله وابن الأميرة الجوهرة أخر أزواج الملك فهد والتي قامت هي الأخرى من خلال إرثها الكبير بعمل مؤسسة خيرية باسمها لتستمر في العطاء وتقديم الدعم المطلوب لفقراء الوطن وسداد الديون وتقديم المساعدات العاجلة للمنكوبين وترمي المنال وما إلى ذلك من الدعم الكبير والسخي الذي يرجى به وجه الله.

أرقام مساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد (واتساب – تويتر) kingfahad.sa ومؤسسة الأميرة الجوهرة

Tweets by afaaa73

ويقوم ابن الاسرة الحاكمة من خلال ما عطاه الله من فضل بالتصدق على الفقراء من ابناء الوطن من المديونين والمعدمين وكذلك الراغبين في الحصول على دعم للزواج أو سداد الديون وسداد ديون الغارمين المسجونين، ويأتي بالمساعدة مع المؤسسات الخيرية بالمملكة والتي انتشرت وكثرت كثيرا وتقوم جميعها بتقديم الدعم للفقراء والبسطاء، وهنالك العديد من المؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة.

المؤسسات الخيرية بالمملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بتقديم الدعم للفقراء ومحدودي الدخل بتوفير راتب شهري لهم للعيش حياة كريمة.

منصة إحسان والتي تقوم باستقبال أموال زكاة الأغنياء على المنصة ويتم توزيعها على الفقراء المسجلين في المؤسسات الخيرية والراغبين في الحصول على دعم المنصة الجديدة.

مؤسسة الوليد بن طلال وهي مؤسسة خيرية خاصة يقوم من خلالها بتقديم شقة أو سيارة لغير القادرين على الحصول عليها ويتم تقديم الدعم بشكل شهري، يصرف لمرة واحدة فقط للمستفيد.

الديوان الملكي السعودي يقوم بتقديم المساعدات العاجلة والمناشدات المباشرة مع ولي العهد السعودي للحصول على دعم مالي سريع أو قطعة ارض مجانية للحصول على سكن.

كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز والأميرة الجوهرة أرقام مساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية

مؤسسة عبد العزيز بن فهد مؤسسة الاميرة الجوهرة (الأم) عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد : 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة: 485232658966.

485232658966. “رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. رقم التواصل من خارج المملكة السعودية: 920030003. تكون منصة تويتر وسيلة للتواصل على https://twitter.com/aljawharh__?lang=ar.

عنوان المؤسسة الخيرية: الربيع بن أنس ،العليا – الرياض 1222.

هاتف 4629900 (11-966).

رقم الفاكس: 4629025 (11-966).

نموذج طلب دعم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

ويكون البار ابن البار والبارة من أكثر أبناء الاسرة الحاكمة شعبية بين ابناء المملكة وراغبي الحصول على الدعم النقدي والمساعدة العاجلة، ولذلك يكون البحث عن موقع التواصل وارقام التواصل معه ومع مؤسسة الأميرة الجوهرة من اكبر الجهات بحثا داخل المملكة.