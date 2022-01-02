صلاحية التأشيرة muqeem.sa بوابة مقيم الاستعلام عن حالة تأشيرة (خروج – عودة) برقم الإقامة

صلاحية التأشيرة muqeem.sa بوابة مقيم والتي تقوم مصلحة الجوازات بالمملكة بتقديمها للمقيمين على أراضيها بتأشيرات مؤقتة أو دائمة، حيث يكون للمقيم اعتماد كبير على التأشيرة ويكون صلاحية تلك التأشيرة عامل مهم لضمان استمرار وجوده وتنقلاته داخل أراضي المملكة وإلا يقوم بتعريض نفسه للترحيل او الحرمان من دخول السعودية لمدة خمسة سنوات، كعقوبة على عدم صلاحية التأشيرات، وتقوم بوابة مقيم الإلكترونية التابعة لمصلحة الجوازات بتقديم تلك الخدمة بالاستعلام والتعرف على حالة المقيم.

يقوم كل من المقيم بشكل مؤقت للسياحة أو لرحلات الحج والعمرة أو للزيارات العائلية والمقيم لفترة طويلة للعمل أو الإعارة أو ما إلى ذلك بالتأكيد بشكل مستمر على صلاحية تأشيرة الإقامة الموجودة لديه، حيث تقوم مصلحة الجوازات بالمملكة بتوفير الآلية الخاصة لكافة الخدمات الخاصة بها للتيسير على المتعاملين والتشديد على أهمية أن تكون التأشيرة سارية حتى لا يقع تحت طائلة المعاقبة القانونية والتي تبدا بالغرامة وتنتهي بالترحيل عن أراضي المملكة العربية السعودية لفترة خمس سنوات.

مصلحة الجوازات السعودية

تقوم المصلحة بالتعاملات الخاصة بالمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بشكل مؤقت أو دائم، حيث يكون على الراغبين في السفر الحصول على تأشيرة السفر وتحديث جوازات السفر لديهم بينما يكون على المقيمين بشكل مؤقت تحديث التأشيرة بشكل مستمر في الأوقات المحددة للتجديد، ويتم توفير بوابة مقيم لبيان كافة الخطوات والإجراءات الخاصة بتجديد التأشيرة والتعرف على حالة مقيم.

كيفية الاستعلام عن حالة التأشيرة للخروج والعودة

يتم تسجيل الدخول على بوابة مقيم الإلكترونية التابعة لمصلحة الجوازات. يقوم المستخدم باستخدام ايقونة التحقق من التأشيرات. يتم التحقق باستخدام رقم الإقامة. يقوم بالمطابقة باستخدام أحد الخيارات المتاحة (رقم الإقامة). يتم التحقق. قم باختيار رقم الجواز. يتم اختيار الايقونة باللون الأخضر (رابط التحقق).

ويكون من الهام جدا أن يتم التحقق بشكل مستمر عن حالة التأشيرة المقدمة والتي يتم فحصها بشكل مستمر من الجهات الأمنية عند التنقل بين محافظات المملكة وشوارعها وإلا يتم التعرض للعقاب.