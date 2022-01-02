خبر مفرح إطلاق التأشيرة الإلكترونية لعبور البواخر البحرية للقادمين للمملكة عبر الرحلات البحرية

يظهر التقدم الالكتروني والتكنولوجي بجميع المصالح الحكومية بالمملكة يوما بعد يوم وتعمل المملكة جاهدة على إظهار أحدث التطور التكنولوجي بجميع المصالح والمؤسسات الحكومية حتى توفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد ومواكبة العصر في تقديم أفضل الخدمات بأفضل طرق، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية ، اليوم السبت، أنها أطلقت تأشيرة عبور بحري إلكترونية للقادمين إلى المملكة عبر الرحلات البحرية، حيث قالت الوزارة إنه سيتم منح التأشيرة الإلكترونية للقادمين عبر الرحلات البحرية، وذلك عن طريق تقديم المستفيدين الراغبين في الحصول على التأشيرة طلب عبر منصة وزارة الخارجية، وأوضحت الوزارة التعليمات الخاصة باستلام التأشيرة، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية الحصول على التأشيرة والتقديم عليها وكيفية استلام التاشيرة بعد الموافقة عليها، حيث يعتبر الاعلان عن اصدار التاشيرة الالكترونية البحرية استكمالا لما تتبعه حكومة المملكة من إجراءات ومن تطور في التكنولوجيا بكافة الجهات بالمملكة.

كيفية إستلام تأشيرة عبور بحري إلكترونية:

طبقا لتعليمات وزارة الخارجية بخصوص استلام التأشيرة يتم وفق الخطوات الاتية:

الحصول على الطلب ثم القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة

ثانيا عليك بتسجيل بيانات طلباتهم على منصة خدمات التأشيرات بوزارة الخارجية “إنجاز”.

ثالثا يتم مراجعة الطلب بعد التقديم على التاشيرة البحرية واعتماده من خلال منصة السفارة السعودية الرقمية.

كيفية تقديم طلب الحصول على التأشيرة إلكترونية البحرية:

كي يتمكن الفرد من الحصول على التأشيرة الإلكترونية البحرية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: