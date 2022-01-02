قدم على دعم ريف للبهارات وانتظر الموافقة طالما مستوفي الشروط

يقدم دعم ريف لبعض المنتجات الزراعية ذات الأهمية الإستراتيجية لاقتصاد المملكة ومزارعها كل الدعم لأصحابها ومن أهم هذه المنتجات الزراعية تربية النحل وإنتاج العسل، وقد تساءل البعض عن دعم البهارات ومنتجات القهوة وقد أجاب الدعم الريفي عن ذلك من خلال صفحته على منصة تويتر، أن الدعم غير متوفر لدعم البهارات والقهوة ولكنه يدعم زراعة البن والعديد من المنتجات الأخرى، والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع البرنامج الإلكتروني ويتم دراسة المشروع المقدم ثم توفير الدعم بقيمة لا تتعدى 54 ألف ريال، ومن خلال مقالى سوف اذكر شروط الحصول على الدعم وكيفية التقديم على الدعم و المنتجات والمحاصيل المختلفة التي يدعمها دعم ريف، ويتم نزول الدعم مرتبطاً بالشهور الميلادية الثابتة ويتم نزول الدعم في الفترة من الأول وحتى العاشر من الشهر الميلادي.

خطوات وكيفية التقديم في دعم ريف:

للتسجيل في دعم ريف يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على الرابط الالكتروني لموقع وزراة البيئة والمياه والزراعة.

يجب كتابة كافة البيانات الاساسية المطلوبة وبيانات التواصل والانتقال إلى برنامج دعم ريف.

ثم يجب اختيار ايقونة تقديم طلب جديد وإدخال البيانات الخاصة بالمشروع.

ثم بعدها يتم تقديم الطلب والحصول على الرقم المرجعي.

ثم ينتظر بعد تقديم الطلب مدة 60 يوم حتى يتم الموافقة عليه.

ثم يتم تكليف لجنة بمعاينة المشروع على الطبيعة ورفع التقرير الخاص بها.

ثم بعد اتمام الخطوات السابقة يتم تقديم الدعم على ثلاث برامج فقط وبقيمة لا تتعدى 54 ألف ريال.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم ريف:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون من المقيمين بها بشكل غير متقطع .

يشترط للحصول على الدعم توافر حساب بنكي ووثيقة العمل الحر التي يمكن الحصول عليها من الوزارة بسهولة.

أن يكون طالب الدعم من المتفرغين للعمل في المجال الزراعي أو ما يرتبط به من مشروعات وأن لا يشغل أي وظيفة.

يشترط للحصول على دعم ريف أن لا يقل عمره عن 21 عام وقت التقديم.

يشترط للحصول على الدعم ان لا يزيد الدخل الشهري عن ستة ألاف ريال وللمتقاعد لا يزيد عن تسعة ألاف ريال سعودي.

يشترط للحصول على الدعم أن يكون الفرد مقيم في نفس المنطقة المدعومة من الوزارة وأن يكون لديه خبرة بالعمل المتقدم له.

يشترط للحصول على الدعم ان يتوفر فيه كافة الاشتراطات الصحية والفنية والتي تقوم اللجنة برفع تقرير عنها بعد معاينة المشروع.

المنتجات المدعومة من برنامج ريف:

من الجدير بالذكر فقد يتم دعم بعض المنتجات الهامة بالمملكة نظرا لاهميتها الاستراتيجية والعمل على توفيرها والهدف الأساسي هو الوصل إلى الاكتفاء الذاتي منها بل وتصديرها من خلال أجود الأنواع ومنها دعم زراعات البن في المملكة في عديد من الأماكن. دعم الموالح والحمضيات ، دعم الثروة السمكية، دعم المواشي وصغار مربي الماشية. دعم الأسر المنتجة في منتجات الألبان والصناعات الريفية الصغيرة والتراثية كما تقدم الدعم للصناعات المرتبطة بصيد الأسماك من صناعة الشبك وتصنيع وتعبئة الأسماك.