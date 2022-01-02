الموافقة فوراً على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد الإنسانية لمواطني السعودية

يمكن للمواطن التقديم على طلب مساعدةت مادية ومالية ويتم الموافقة على الطلب المقدم فوراً من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وقد قامت المؤسسة بالإعلان عن قبول العديد من طلبات المساعدة المالية التي وجهت إليها وقد تعمل مؤسسة الوليد بن طلال على تقديم الكثير من المساعدات إلى الأسر ذوي الحاجة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تقديم المساعدة إلى الأرامل والمطلقات وأصحاب الديون ومساعدة من يحتاج إلى منزل بغرض الإقامة أو امتلاك سيارة للعمل عليها ويتم الحصول على المساعدة دون تأخير إلى المؤسسة عن طريق التبرعات ممن يرغب في ذلك ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الوليد بن طلال لا تكتفى فقط بتقديم المساعدات داخل حدود أراضي المملكة السعودية وإنما تتوجه بالمساعدة في جميع دول العالم العربي والخارجي، وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال الكثير من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لطلب المساعدة المالية لكي يمكنه الحصول عليها كما أوضحت كيفية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات الفورية.

تقديم طلب الموافقة على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بتوضيح خطوات تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية والموافقة الفورية دون الإنتظار ويمكن إتباع الخطوات الآتية:

دخول المتقدم إلى الموقع الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

الضغط على تسجيل جديد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها ومنها الاسم ورقم الهوية.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور وإدخال رقم الجوال والتأكد أن المعلومات صحيحة.

تفعيل الحساب الشخصي تويتر والضغط على تسجيل الدخول.

إدخال الاسم ورقم المرور واختيار تعبئة طلب جديد.

تحديد نوع طلب المساعدة ” مسكن – سيارة “.

تسجيل البيانات الشخصية وسوف تظهر قائمة الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.

تقديم الحالة الاقتصادية والتأكد من نجاح عملية التسجيل.

شروط الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الوليد الخيرية

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بتوضيح بعض الشروط التي يجب توافرها عند تقديم طلب المساعدة وهذه الشروط هي: