“هدية 2022″ تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس الأحد 2 يناير 2022

تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس، شهدت محركات البحث المختلفة على مستوى جميع انحاء المملكة العربية السعودية ارتفاع كبير جدًا في عمليات البحث وذلك بشأن التعرف على حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي بالإعلان عن تعليق الحضور في عدد من المدارس والجامعات في المملكة بسبب سوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تمر بها المملكة على مستوى الأيام القليلة القادمة، وذلك حيث قام الدكتور سامي بن غازي العتيبي مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بتوجيه مدراء عدد من المدارس في المنطقة فيما عدا محافظتي “حفر الباطن” و “الأحساء” أن يقوموا بجعل الدراسة تتم عن بعد اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يناير 2022.

تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس

وجاء قرار تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس حيث كان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد في التقرير الخاص بحالة الطقس اليوم الأحد بتوقع سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى أمطار رعدية وتكون هذه الأمطار بقوة من متوسطة إلى غزيرة وقد تكون مصحوبة بنشاط الرياح والضباب على مناطق كبيرة من المملكة حيث تسود حالة الطقس هذه على كل من الرياض وجزء من مكة المكرمة و الشرقية والقصيم، كما توقع أن تسط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق كمنطقة جازان وحائل و عسير والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وتبوك بالإضافة إلى وجود توقعات بتساقط الثلوج في المرتفعات في علقان وجبل الزيته واللوز.

حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس

وفي ضوء ذلك فيسعى عدد كبير جدًا من الطلبة والطالبات على مستوى جميع المناطق في المملكة العربية السعودية بالتأكد من حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب سوء حالة الطقس وذلك حيث تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وجاء قرار تعطيل الدراسة اليوم الأحد في المملكة في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلاب من موجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد اليوم.