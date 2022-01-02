نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم الريفي وخطوات التسجيل للاسر المنتجة وربات البيوت 1443 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي وخطوات التسجيل للاسر المنتجة وربات البيوت 1443 في السعودية - ثقفني
التسجيل في الدعم الريفي من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية من قبّل المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة إلى الدعم المادي وذلك بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويشمل موضوعنا اليوم أهم الشروط التي يجب توافرها في الأسر الريفية للحصول على برنامج دعم ريف وكيفية وآلية التقديم على الدعم المقدم من وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية.
طريقة التسجيل في الدعم الريفي السعودي 1443
يمكنكم التسجيل والتقديم على برنامج دعم ريف 1443 من خلال اتباع بعض الخطوات كالآتي:-
- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة دعم ريف السعودية من خلال الرابط http://reef.gov.sa.
- بعد ذلك قم بالدخول على الموقع سواء كنت مستخدم جديد (قم بتسجيل جديد) أو قم بتسجيل دخولك كمسجل مسبقًا.
- إذا كنت مستخدم جديدة قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها منك الموقع في الخانات الخاصة بها ولكن يجب التأكد من صحة كل ما أدخلته.
- بعد تسجيل الدخول سيتم تفعيل حسابك فورًا تلقائيًا.
- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك ثم قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك.
شروط الاستحقاق التي يجب أن تتوافر في المواطن للحصول على الدعم
- يجب أن يكون المواطن المتقدم على خدمة دعم ريف يعيش في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية.
- بالنسبة للمواطن الغير سعودي ويريد أن يقدم على الخدمة يجب أن يحمل معه بطاقة تنقل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- على المواطن أن يكون عاملًا في أحد قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة.
- أن يكون المواطن المتقدم على الدعم يعيش في أحد المناطق التي تدخل في نطاق الدعم الريفي.
- عمر المواطن السعودي المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا ودخله الشهري يجب ألا يزيد عن 9 آلا ريال سعودي.
- يمكن للمواطن التقدم على 3 برامج فقط من برامج دعم الريف.
- تقديم كافة المستندات الرسمية التي تفيد استحقاقية المواطن بمزاولة مهنة الزراعة.
- أن يكون لدى المواطن حساب بنكي مفعل وساري.
- تقديم الطلب يتم من خلال بوابة دعم الريف.
- وبالنسبة للأسر الفقيرة المنتجة يجب حصولها على وثيقة العمل الحر.
- التعهد والإقرار بالقبول بكافة شروط البرنامج.
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