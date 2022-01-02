شروط الدعم الريفي وخطوات التسجيل للاسر المنتجة وربات البيوت 1443 في السعودية

التسجيل في الدعم الريفي من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية من قبّل المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة إلى الدعم المادي وذلك بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويشمل موضوعنا اليوم أهم الشروط التي يجب توافرها في الأسر الريفية للحصول على برنامج دعم ريف وكيفية وآلية التقديم على الدعم المقدم من وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي السعودي 1443

يمكنكم التسجيل والتقديم على برنامج دعم ريف 1443 من خلال اتباع بعض الخطوات كالآتي:-

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة دعم ريف السعودية من خلال الرابط http://reef.gov.sa.

بعد ذلك قم بالدخول على الموقع سواء كنت مستخدم جديد (قم بتسجيل جديد) أو قم بتسجيل دخولك كمسجل مسبقًا.

إذا كنت مستخدم جديدة قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها منك الموقع في الخانات الخاصة بها ولكن يجب التأكد من صحة كل ما أدخلته.

بعد تسجيل الدخول سيتم تفعيل حسابك فورًا تلقائيًا.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك ثم قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك.

شروط الاستحقاق التي يجب أن تتوافر في المواطن للحصول على الدعم