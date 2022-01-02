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عمر شويل - جدة ّالضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث إن هذا النظام يعمل على دعم جميع الفئات التي تحتاج إلى دعم ولأهمية هذا البرنامَج يقوم الكثير من المواطنين المستفيدين من الضمان في المملكة العربية السُّعُودية بالبحث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ولذلك سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي تخص هذا الموضوع من خلال مقالنا هذا.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة منصة خاصة بنظام الضّمان الاجْتماعي المُطور الذي من خلال هذه المنصة يستطيع المستفيد من التسْجيل وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى المنصة الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وبعد الدخول إلى المنصة يتم الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول أو القيام بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول أو القيام بإنشاء حساب جديد.

النقر على رابط الخِدْمَات الإلكترونية ويتم من خلاله النقر على معاش الضمان.

يتم الضغط على زر الدخول للخدمة بعد أن يتم قراءة جميع الشروط والأحكام.

على المستفيد أن يقوم باختيار مكتب الضمان المناسب له.

تدوين جميع البيانات التي تخص الأسرة والمتابعة وملئ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد ذلك يتم رفع الملفات والمرفقات المطلوبة.

يجب الموافقة عن الشروط والأحكام ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وأخيراً على المستخدم أن يقوم بالاحتفاظ بالرقم الخاص بالضمان وذلك للحاجة عند الاستعلام عن البيانات الخاصة به.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يجب على من يرغب في التسجيل مراعاتها وشروط الضمان الاجتماعي المطور تتمثل في الآتي:

يجب على المتقدم للتسجيل أن يكون سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة ولاكن يتم استثناء بعض الفئات المحددة في القانون.

يلزم المتقدم للتسجيل الالتزام بكافة متطلبات الوزارة التي تخص الصحة والتوظيف والتأهيل والتعليم.

يجب مراعاة معايير امتلاك واستخدام الثروة حسب ما تقوم بتحديدة اللائحة.

يشترط أن يقل الدخل الخاص للأسرة أو المستقبل على الحد الأدنى بمعاش الضمان الاجتماعي.

موعد التَّسجيل في الضَّمان الاجْتماعي المُطور

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من التحديثات للضمان الاجتماعي المطور الذي يعمل على مساعدة كافة مواطني المملكة العربية السُّعُودية وقد تم إتاحة منصة الضمان الاجتماعي المطور بداية من يوم السبت الموافق العشرين من شهر نوفمبر 2021 (20/ 11/ 2021) ميلادي حيث أنه سوف يتم العمل بمنصة الضمان الاجتماعي القديم والمنصة الجديدة حتى تاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2022 (23/ 5/ 2022) ميلادي وسوف يتم الاعتماد على منصة الضمان الاجتماعي المطور بعد ذلك وسوف يتم نقل كافة المستفيدين إلى هذه المنصة الجديدة تدريجياً وسوف يتم دراسة الاستحقاق للجدد من بداية من شهر ديسمبر لعام 2021 ويتم إيداع أول معاش للمستفيدين الجدد بداية من شهر يناير 2022 ميلادي.

وفي الختام نكون قد قمنا بسرد الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد وقمنا أيضاً بذكر الشروط والأحكام الذي يجب مراعاتها عند الرغبة في التسجيل ونحن إلى ذلك قمنا التعرف على موعد التَّسجيل في الضَّمان الاجْتماعي المُطور.