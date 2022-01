نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات 60% على الاجهزة والسلع في بنده بالسعودية الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده في السعودية، توفر بندة الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات الغذائية فتتسم بأنها طازجة وشهية، فيوجد لبندة أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع فأسرعوا الآن للتوجه إلى أقرب فرع من فروع بندة وستحصلون على أفضل المنتجات.

أقوى عروض بنده في السعودية:

تقدم بندة مختلف العروض على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” برجر الدجاج، بيرجر بقري من شركة أمريكانا Americana Chicken وحليب مجفف كامل الدسم من شركة نيدو Nido Full Cream Milk Powder، زيت نباتي للقلية من شركة العربي Al Arabi Vegetable، ترمس تايجر Tiger Auto Flask، عسل نحل طبيعي من روضة النحل، شوكولاتة مشكلة من مينيز Best Of Our Minis Chocolate، مناديل للوجه من مشوار عبوة إعادة تعبئة، شامبو من صانسيلك وأيضا بلسم ن صانسيلك Sunsilk Shampoo Or Conditioner”.

يشمل العرض أيضًا على كلًا من التالي” لامبويستون بطاطس للقلي، العملاق الأخضر خضار مشكل، جالكسي كيك الفانيلا أو الشوكولاتة، مونتانا ملوخية، أمريكانا فيليه سمك أبيض، السنبلة فاصوليا خضراء أو بازيلا أو جزر أو خضروات مشكلة، وليمة فيليه سمك أبيض، سيزر عصير، تانج شراب برتقال مجفف , اوريجنال نكتار طبيعي , كما تقدم أسواق بنده لبنة تركية من بينار وايض شابورة بالحليب من قراميش وكذلك سويس رول بحشوة سفن دايز 7 Days Swiss Roll و كيك الصفير نحول أو كعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا و خبز بالحليب ممتاز سويتز Switz Premium Milk Bread، شابورة سويتز بالحليب والهيل، جبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث و كذلك جبنة بيضاء البقرات الثلاث”.

خصومات بنده في السعودية:

توفر بندة في السعودية الكثير من الخصومات أيضًا على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” فيلية سمك أبيض من وليمة وبطاطس جاهزة للقلي من لامبويستون وبطاطس للقلي تويسترز أو كريس كاتس او ودجز للقلي من لامبويستون Lambweston Wisters Or Criss cuts Or Wedges Potatoes، نقانق دجاج أو نقانق ديك رومي، فراولة أو لب المانجو بالإضافة إلى سمك فيلية ابيض من سيريلا وروبيان حجم وسط او سوبريم سبريللا وكفتة بقري أمريكانا.