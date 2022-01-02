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عمر شويل - جدة رسائل قبول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa هو سؤال يتابع المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بطرحه على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي على تويتر، حيث كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيلات الجديدة في 20 نوفمبر وأعلنت ظهور نتائج الأهلية في ديسمبر 2021 ليتم تسلم الراتب الأول للمقبولين في يناير 2022، وقام المواطنين المستحقين لدعم منصة الحماية الاجتماعية بالتسجيل على رابط الضمان المطور منذ هذا الوقت وترقبوا الموعد المشار إليه في ديسمبر.

تلقي رسائل الأهلية sbis.hrsd.gov.sa موعد اعتراضات الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa

قامت الوزارة بإطلاق النظام الجديد للتعامل مع مستحقي الزكاة بالمملكة، وهم المشمولين تحت مظلة النظام الاجتماعي الجديد بالنظام الذي أوصى به خادم الحرمين الشريفين والذي يمكن فئة أكبر من المواطنين للحصول على الدعم تحت مظلة الدعم والحماية، وكذلك تعلية ثقافة العمل للقادرين عليه من خلال توفير الفرص التأهيلية المناسبة لهم وإعطائهم الخبرات اللازمة والقدرة على الدخول في سوق العمل والتنافس فيه ليصبح الفرد مستقل غير محتاج لمساعدة المملكة ومؤسساتها، كما يتم تقديم الدعم الأكبر لغير القادرين على العمل أو الأسر التي ليس لها عائل من المطلقات والأرامل والمهجورات وما إلى ذلك، وأعلنت منصة الدعم والحماية عدم شمول نظام التأهيل الشامل من الضمان الاجتماعي المطور حيث أن لهم نظامهم الخاص في الاحتساب والأهلية والاستحقاق.

توقيتات الضمان الاجتماعي المطور كما أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت الوزارة إطلاق رابط النظام الاجتماعي في 20 نوفمبر2021.

يستمر التسجيل واستقبال طلبات المسجلين الجدد لمدة 6 أشهر، حتى مايو 2022.

يتوقف العمل على الرابط لقديم للوزارة ويتوقف التسجيل الجديد بالمنصة.

تقوم الوزارة بالرد على طلبات الضمان والأهلية في ديسمبر 2021.

يتم صرف الراتب الأول للمشمولين بالضمان في يناير 2022.

يقوم النظام الجديد في احتساب توقيتات رواتب الضمان بالتقويم الهجري، ويكون الصرف في اليوم الأول من الشهر الهجري.

يتم إتاحة تقديم التظلمات على أن يتم الرد عليها بعد دراستها جيدا من لجان متخصصة بعد 60 يوم من التظلم.

شروط استحقاق الضمان المطور الجديد حالات أيقاف الراتب بالضمان أن يكون المتقدم من غير القادرين ماديا أو لديهم دخل شهري لا يكفي العيش الكريم لهم.

يشمل مبالغ الضمان الاجتماعي توفير أساسيات الحية (الأكل – السكن).

الاستقلالية أو عدم الاستقلالية يجب على المسجلين إثبات الاستقلالية للحصول على راتب منفصل أو يتم احتسابهم من الأسرة التي يعيشوا فيها.

المطلقات والمهجورات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل.

العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم مصدر للدخل، يتم صرف راتب لهم لحين إيجاد فرصة مناسبة. إذا تغيرت الظروف المادية للمسجلين بالضمان ولم يعودوا في حاجة للراتب.

في حال وفاة المستفيد يتوقف صرف الراتب.

إذا لم يقم المستفيد بتحديث البيانات في المواعيد المحددة شهريا يتوقف الدعم عنه.

في حالة لم يقوم المستفيد بالحصول على الوظيفة المتاحة له في حال كان عاكلا عن العمل.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي 1443

في سؤال مباشر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول نتائج الأهلية ردت الوزارة عبر الرابط والمنصة الخاصة بها رسميا على تويتر العناية بالعملاء :

“إنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة”.

حيث يتم تسلم رسائل نصية بشكل تدريجي على الهواتف النقالة للمستفيدين للتأكيد على القبول في الاهلية في توقيتات محددة كما يتم إتاحة الاستعلام عن الطلب من خلال الرابط المخصص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يكون على المستفيد زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البداية. يجب أن يكون للفرد حساب عليه والتسجيل بالرقم المدني. يتم التسجيل في رابط النظام الاجتماعي المطور ويتم الحصول على رقم الطلب. يقوم بالدخول على رابط الاستعلام عن طلب الضمان. يتم تسجيل رقم الطلب والرقم المدني ثم رمز التحقق. يتم اختيار “عرض”.

هل وصلت إلى المستفيدين رسالة نزول الأهلية

جاء رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول موعد نزول وابتعاث رسالة نزول الأهلية للمسجلين الجدد على sbis.hrsd.gov.sa وكيفية استعلام الضمان الاجتماعي برقم الطلب hrsd.gov.sa جاء الرد أن الوزارة تستعد لإرسال الرسائل على ارقام الهواتف النقالة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يتسلم المقبولين الرسائل ويمكن الاستعلام برقم الطلب على الرابط المخصص بينما يمكن لغير المقبولين تقديم التظلم بعد أن يتم الانتهاء من الرسائل وإرسالها.

رسائل قبول الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

والبحث عن موعد نزول وإرسال رسائل قبول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر أنها ستقوم بالبدء في أرسالها كما يتم إتاحة رابط الاستعلام الضمان الاجتماعي برقم الطلب hrsd.gov.sa والتي يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب الذي بدا المواطنين في تسجيله ابتداء من العشرين من نوفمبر الماضي.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان أن شهر ديسمبر هو الموعد الأخير لتسلم رسائل رسائل قبول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa لتسجيلات الضمان الاجتماعي برقم الطلب hrsd.gov.sa.

تسلم رسائل قبول الاهلية وموعد تقديم الاعتراضات

يتم تسلم رسائل قبول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa في الربع الأخير من شهر ديسمبر 2021 وبداية العام الجديد، حيث تقوم الوزارة بإرسال الرسائل وإتاحة “رابط تقديم الاعتراضات” بعد الإعلان عن فتح الباب وإتاحة موعد اعتراضات الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa، ويقوم المقبولين في تسلم الرواتب الأولى لهم في يوم الأول من جمادي الآخر 1443ن بالتقويم الهجرين الموافق الرابع من يناير 2022.

تلقي رسائل الأهلية بدا بالأيام الأخيرة في شهر ديسمبر 2021 sbis.hrsd.gov.sa وذلك على الأرقام الهاتفية التي قام مسجلي الضمان الاجتماعي المطور الجديد على رابط الوزارة بينما لم يقم غيرهم بتلقيها، ويتم تحديد موعد اعتراضات الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa ابتداء من العام الجديد ويتم الرد على الاعتراضات لمن تأكد عدم قبوله بعد 60 يوم.