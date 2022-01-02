120,000 ريال تمويل العمل الحر للعاطل والموظف بدون فوائد بالتقسيط الميسر

هناك العديد من الراغبين في طلب منتج نفاذ التابع إلى تمويل العمل الحر لانه تمويل شخصي يعمل على تشجيع العمل الحر في المملكة العربية السعودية ويصل التمويل النقدي إلى 120 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية ولكن لن يحصل العميل المتقدم على التمويل الإ بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة حيث يجب توفير سجل ائتماني جيد مع إحضار وثيقة العمل الحر ويتم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية حيث يتم الحصول على طلب التمويل بالتقسيط الميسر بدون فوائد على الأقتراض كذلك بفترة سداد مرنة لمدة 40 شهراً على الأكثر ولكن يمنح مبلغ تمويل 32 ألف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم يبلغ من العمر 20 عام فأقل بعد موافقة منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط المطلوبة للموافقة على منتج نفاذ تمويل العمل الحر

لكل تمويل في المملكة له شروط وضوابط لابد من توفيرها من أجل الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين سواء كان من العاطلين أو الموظفين السعوديين بالمملكة ويحتاج تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل بدون دفع فوائد على الأقتراض كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل الشخصي النقدي يحتاج توفير سلامة السجل الائتماني في المملكة.

يحتاج تمويل العمل الحر توفير تقرير سمة وعدم التعثر فيه مع إحضار وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية في المملكة.

يطلب منتج نفاذ للعمل الحر أن يكون الحد الأقصى المسموح بيه للدخل الشهري 20 ألف ريال سعودي.

كذلك سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي بالمملكة.

يبدأ التقديم الإلكتروني على طلب تمويل العمر الحر أي عند طلب التمويل النقدي من 18 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

يطلب من العميل المتقدم سداد رسوم إدارية 4 ألف ريال سعودي فقط بعد الحصول على التمويل مرة واحدة فقط لا غير.

مميزات الحصول على برنامج تمويل العمل الحر في السعودية