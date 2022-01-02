رابط حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر للرجال والسيدات 1443 إلكترونياً

رابط حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية عن إطلاقها لخدمة إلكترونية جديدة للمواطنين سواء الرجال أو السيدات، وهذه الخدمة هي إمكانية التدريب في مدارس القيادة، وذلك من خلال التسجيل على منصة أبشر الإلكترونية، ولهذا السبب ازداد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر، ويتساءلون عن موعد التقديم على التدريب وكيفية التسجيل به، وسوف نذكر لكم متابعينا الأعزاء في مقالنا اليوم كل ما يخص الدورة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور السعودي.

رابط حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر

أصبح من الآن حلم قيادة السيارة أمر سهل المنال على الكثيرون، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن رابط حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر، والذي أتاح أمام المواطنين حجز موعد إلكتروني عبر الشبكة من أجل تعلم القيادة، حيث يتمكن المواطنين من الاشتراك بمدارس القيادة من منازلهم دون الحاجة للخروج من المنزل، ويمكن بكل سهزلة حجز موعد التدريب عبر اتباع الخطوات التالية:

ينبغي في البداية زيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. بعدها يختار المواطن من الخيارات الموجودة أمامه المواعيد، ثم يضغط بعدها على المرور.

يختار “حجز موعد، ثم الخطوة الأخير لتأكيد الحجز هي اختيار ” التدريب في مدارس تعليم القيادة.

وبهذا يكون الشخص قد أتم التسجيل على موقع أبشر وتسجيل موعد لتعليم القايدة بمدارس القيادة.

حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر

الرجال والسيدات في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط حجز موعد التدريب في مدارس تعليم القيادة عبر منصة أبشر، وذلك من أجل حجز موعد لتعلم القيادة إلكترونيًا عبر الشبكة، والجدير بالذكر أن المرور أطلق موعد لحجز موعد للتدريب على القيادة داخل مدارس القيادة، مع العلم أن موعد الحجز يبدأ الثلاثاء القادم بإذن الله والذي يوافق الرابع من يناير لعام 2022، حيث تبدأ الإدارة باستقبال طلبات المواطنين عبر منصة أبشر عبر الشبكة من الرجال والسيدات.