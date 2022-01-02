الأستعلام عن صلاحية تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية وتاريخ الإنتهاء ومعرفة رسوم التجديد

أًصبح بإمكان العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية الاطلاع على كافة الاستعلامات الخاصة بالإقامة، وهذا عن طريق منصة أبشر للجوازات الذي يمكن جميع المستفيدين من الاطلاع على صلاحية الإٍقامة برقم الحدود أو رقم جواز السفر أو رقم الإقامة، ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات تتم بدون الحاجة للذهاب لأماكن العمل، ويهدف هذا الأمر تغيير نظام العمل إلى النظام الإلكتروني، الذي من شأنه سيوفر الوقت والجهد لرؤية 2030.

رسوم تجديد الإٍقامة

أطلقت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أسعار ورسوم تجديد الإقامة التي تحديدها للعمالة، وإليكم الأسعار، كالتالي:

وصلت رسوم العمالة المنزلية نحو 600 ريال سعودي.

رسوم الوافدين فوصلت إلى حوالي 950 ريال سعودي.

رسوم المرافقين سواء كانوا مواليد جدد أو تابعين غير موجودين بالمملكة فوصلت إلى نحو 2000 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن تجديد الإٍقامة برقم الإقامة

أًصبح بإمكان العديد من المقيمين الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإٍقامة عن طريق منصة أبشر إلكترونيا، وإليكم الخطوات، كالتالي:

التوجه بشكل مباشر إلى موقع أبشر.

النقر على أيقونة أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى كلمة السر، وأيضاً رمز التحقق المرئى.

تسجيل رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل على منصة أبشر.

تحديد الخدمات الإلكترونية، وبعد ذلك يتم التوجه إلى خدمات المكفولين.

النقر على أيقونة الاستعلامات.

تحديد الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

تسجيل رقم الإقامة، بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي، وبعد ذلك النقر على مربع.

سيظهر تاريخ انتهاء الإقامة السنوي بالتاريخ الهجري.

الاطلاع على سداد رسوم تجديد الإقامة

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها، حتى يتم دفع رسوم التجديد، وإليكم خطوات الاطلاع، وهي كالتالي: