خطوات التسجيل في منصة ابشر حجز موعد مرور وأهم الخدمات التي يمكن عملها عبر منصة أبشر للمرور

التسجيل في منصة ابشر حجز موعد مرور ، تعتبر منصة ابشر من أهم المنصات التي قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاقها لرفع مستوى الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها عبر المنصة، وتعتبر الخدمات المرورية من أبرز الخدمات المقدمة، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض خطوات التسجيل في منصة ابشر حجز موعد مرور حتى يتمكن المقيمين والوافدين من التقديم.

التسجيل في منصة ابشر حجز موعد مرور

يجب أن يكون لدى المستخدم حساب مفعل على منصة أبشر.

يتم الدخول إلى منصة أبشر، وبعد أن يتم تسجيل الدخول يتم الضغط على أبشر أفراد.

يقوم المستخدم بكتابة المعلومات المطلوبة والتي تشمل الاسم ورقم الهوية، ويتم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم إدخال رمز التحقق.

تظهر الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ثم اختيار اختيار موعد.

يقوم المستخدم باختيار خدمات المرور، ثم تحديد موعد جديد.

يتم تحديد المنطقة التي يرغب المستخدم في حجز موعد بها.

الضغط على كلمة التالي، يتم اختيار فرع المرور الذي يفضل المستخدم التوجه إليه.

يتم تحديد الموعد المناسب من المواعيد المتاحة.

يعد قراءة المتطلبات الخاصة بالموعد يتم الضغط على التأكيد على بيانات الموعد.

تظهر للمستخدم تذكرة الموعد مع ظهور عبارة تم حجز الموعد بنجاح.

أهم خدمات ابشر للمرور

تقوم منصة ابشر بتقديم العديد من الخدمات للمستخدمين من أهمها نذكر لكم: