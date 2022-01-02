بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة وربات البيوت والشروط

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عمر شويل - جدة بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة بوابة ريف تعتبر من أهم المبادرات التي تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وذلك لمساعدة الأسر الريفية المنتجة حتى يتم زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية كنا يتم زيادة حجم الإنتاج الغذائي وتنمية المحاصيل البعلية وزيادة إنتاجها وغير ذلك ممن يقوم برنامَج ريف بتقديمها ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كلّما يخص برنامَج ريف.

بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة

يستطيع المواطن الذي يريد تسجيل الدخول في برنامَج ريف للأسر المنتجة أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى منصة ريف الرسمية reef.gov.sa

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول إلى المنصة.

ثم يتم تدوين البيانات المطلوبة مثل (رَقَم الهُوِيَّة، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي).

وأخيراً الضغط على زر تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في الدعم الريفي للاسر المنتجة

لقد تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة حتى يستطيع المواطن التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى المنصة الإلكترونية للدعم الريفي.

النقر على زر ابدأ بطلب الدعم.

ثم يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة وهي مثل (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، كلمة المرور، رمز التحقق، رَقَم الجوال، تاريخ الميلاد).

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة التسجيل.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإتباع التعليمات المطلوبة حتى يتم التسجيل.

وبعد أن يتم التسجيل من الممكن تسجيل الدخول إلى منصة ريف.

تدوين رَقَم الحساب البنكي والضغط على رابط الحفظ.

الذَّهاب للتقديم في البرنامَج المطلوب حيث إن البرنامَج يقوم بإتاحة ثلاث برامج فقط.

تدوين البيانات المطلوبة.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة.

القيام بتحديد الموقع الجغرافي للمزرعة.

الضغط على زر تقديم.

وأخيراً سوف يتم ظهور رسالة تحتوي علي أن الطلب قد تم بنجاح.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي للاسر المنتجة

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السُّعُودية التي يجب مراعاتها عند التقديم للتسجيل في برنامَج دعم ريف وهذه الشروط تكون كالآتي:

لا بد ألا يقل عمر المواطن عن واحد وعشرين عاماً 21.

أن يكون سعودي الجنسية باستثناء من يملك بطاقة التنقل.

ألا يتعدى الدخل الشهري للراغب في التسجيل عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يقوم المتقدم للتسجيل في البرنامَج بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية.

لا بد من أن يتم إثبات أهلية من يريد مزاولة المهنة.

يشترط ألا يكون المتقدم لديه أي وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في برنامَج ريف يعمل بالمهن الزراعية التي قام البرنامَج بتحديدها.

على المتقدم أن يكون مقيم في أماكن الدعم الريفي.

ألا يتعدى عدد برامج الدعم المستفادة منها عن ثلاث برامج.

لا بد أن يكون لدى المتقدم للتسجيل حساب بنكي خاص به ويكون هذا الحساب ساري.

وقد تم وضع اشتراطات من الوزارة من بينهم.

ألا يتعدى إعداد خلايا العسل عن ما تم تحديده.

كما يجب ألا يتعدى إعداد شتلات البن عن ما تم تحديده.

لا يتم استيراد النحل ويجب أن يتم الاستفادة من سلالة النحل.

يشترط أن يتم إنتاج الورد بأوزان مناسبة لإنتاج زيت الورد كما يجب ألا يتعدى عدد الشجيرات عن ما قام البرنامَج بتحديده.

أنا ما يتعلق بالمحاصيل البعلية فيجب ألا تتعدى المساحة عن ما قام البرنامَج بتحديده كما يجب أن تكون المزرعة في الأماكن التي تم تحديدها في البرنامَج.

يجب عدم قيام المزارع بإنتاج أي مواد غير قانونية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على بوابة ريف تسجيل الدخول للاسر المنتجة كما تعرفنا إلى كيفية التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وقمنا أيضاً بذكر شروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للتسجيل في برنامَج ريف للأسر المنتجة.